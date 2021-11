Verklapt Jonas Geirnaert het geslacht van zijn tweede kindje in ‘De slimste mens’?

TV Achter de schermen van ‘Saartje in het bos’: “De looks konden Saartje al snel gestolen worden”

Dat Saartje Vandendriessche van geen kleintje vervaard is, weten we al langer. In het VRT-programma ‘Op de man af’ ging ze menigmaal in competitie met een mannelijke tegenstander. Muurklimmen, formatiespringen, een berg af schaatsen en over rotsen springen, geen uitdaging was haar te wild of te veel. Hoeft het dan te verbazen dat diezelfde Saartje voor twintig dagen het bos in trekt voor een heuse survivaltocht mét een camera in haar kielzog? Hoegenaamd niet. Hoe die overlevingstocht is verlopen, is dezer weken te zien in ‘Saar in het bos’.

7 november