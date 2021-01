Verdeeldheid was nooit eerder zo groot bij de acteurs van ‘F.C. De Kampioenen’: “Het is mooi afgerond, laat dit maar het einde zijn”

Het eerbetoon aan hun overleden collega Johny ‘Xavier’ Voners zou een hoogtepunt worden, had An Swartenbroekx (51) - die het scenario schreef en zo’n beetje de officieuze kapitein van de ploeg is - vooraf gezegd. Met een record van bijna 2,3 miljoen kijkers is haar voorspelling uitgekomen. De special moet in de lijst met best bekeken programma’s aller tijden enkel zes wedstrijden van de Rode Duivels laten voorgaan, maar er was ook keiharde kritiek: “Mijn God, wat een draak, dit is de aflevering te veel!’ viel op sociale media te lezen. En wat ook, in diverse bewoordingen, terugkwam: ‘De acteurs zijn écht te oud geworden, dit is hopeloos gedateerd.”