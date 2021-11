Venijn en verrassing in onwaarschijnlijke finale: dit was ‘De Slimste Mens’

TVHij hinkte zowat de gans aflevering achterop, maar een perfect filmfragment en 150 seconden bonus leverden nieuwkomer en chef-kok Marcelo Ballardin toch een overwinning op. Het venijn en de verrassing zaten dit keer echter in de finale waar Hollandse Merol haar duivels ontbond, ruim 150 achterstand in een wip weg werkte en vervolgens intensivist Geert Meyfroidt genadeloos naar huis speelde. We schreven het al: er dreigt groot onheil voor de Vlaamse kandidaten van ‘De Slimste Mens’.

De filmpjesronde maakte naar aloude gewoonte nog eens het grote verschil in ‘De Slimste Mens Ter Wereld’. De grappige Marcelo Ballardin, die zelfs jurylid Herman Brusselmans op zijn plaats zette, werd dankzij een gemakkelijk filmpje over de transfer van Messi van Barcelona naar PSG (zo had hij al drie goede antwoorden) eerder onverwacht winnaar van de zestiende aflevering. De grappige kok, die zichzelf geen enkele overlevingskans had gegeven, sukkelde effectief de hele quiz min of meer achter de feiten aan. Tot hij eerst een poepsimpele fotoronde voorgeschoteld kreeg en dan mocht uitspelen met 150 extra seconden. Het brak intensivist Geert Meyfroidt, die ruim aan de leiding stond, zuur op. Hij kreeg namelijk een filmfragment voorgeschoteld en zag het onheil al hangen.

Botox en Ryan Gosling

De finale tussen de sterkste spelers, Merol en Meyfroidt, was om te snoepen. De Hollandse zangeres keek op exact 156 seconden achterstand. Doorgaans een onmogelijke kloof. Maar Merol spurtte in vijf vragen en liefst 17 goede antwoorden voorbij haar tegenstrever. Ze wist bijna alles over botox-inspuitingen in het gelaat, de Canadese acteur Ryan Gosling, de meest bevolkte staten van de USA, Karl Lagerfeld en de toppings van de Hawaiian Poké Bowl in Gent. Tegen al dat geweld zette de professor welgeteld twee goede antwoorden. En dan maakte Meyfroidt een fatale fout. Bij de vraag over Berlusconi zette hij vijf goede antwoorden neer en kwam zo uit op een 45-55-stand. Waarop Merol simpel uitspeelde met drie goede antwoorden over Camila Cabello. Wie?, zegt u. Camila Cabello dus. Een Amerikaanse zangeres, die hits heeft met Shawn Mendes, ‘Havanna’ als single uitbracht en lid is van ‘Fifth Harmony’. Meyfroidt gaf toe dat de naam Cabello hem absoluut niks zegde. Winst zat er dus in geen geval in.

Herman Brusselmans kende een begenadigd avondje en knalde er vanachter de vakjurybank nog eens als vanouds tegenaan. Stout, maar grappig, beetje plat, maar geestig. En met Ella Leyers die ook al niet op haar mondje was gevallen, knetterde het nog wat extra.

De leukste quotes

Marcelo Ballardin (over zijn deelname): “Ik word niet De Slimste Mens. Ik heb schrik man, kak in de broek en spijt.”

Brusselmans (slaat meteen toe): “Marcelo heeft gelijk. Hij spreekt slecht Nederlands”. En: “Ik ben in zijn restaurant gaan eten. Die dagen schijt gehad.” En over Pascale Naessens: “Ik heb Pascale Jambers op haar knieën door de Veldstraat zien kruipen.”

Merol (maakt haar ambities duidelijk): “Ik heb een stropdassenverzameling. Ik heb er genoeg om de finale te halen.”

Merol (over de vakjury): “Ik vind het wel wat spannend, want Herman is de bekoring.”

Brusselmans: “Ik dacht dat ik biseksueel was, maar dan heb ik eens gedroomd dat ik aan het muilen was met Louis Tobback en toen was het gedaan.”

Volledig scherm 'De Slimste Mens' © Play4

Hilarische momenten

Brusselmans geeft van jetje als Van Looy hem wijst dat hij in een familiequiz zit. “Een familiequiz? Wat kan mij dat schelen. We zitten hier met een cokesnuiver.” En gat meteen verder. “De vraag is of je gegeten hebt terwijl je high was. Niet of je al haai hebt gegeten.”

Kantelmomenten

Na een perfect gelijke stand bij ‘3-6-9', is het Meyfroidt die meteen uitloopt dankzij een snelle antwoorden in ‘Open Deur’. Traditioneel verliest hij daarop tijd in de ‘Puzzel’.

Ballardin heeft het ‘geluk’ aan zijn zijde tijdens de fotoronde. Merol en Meyfroidt scoren goed. Met honderd seconden voorsprong stevent de intensivist af op de overwinning. Maar die gaat dan toch naar Ballardin.

In de finale is Merol sterker dan Meyfroidt, die bovendien op het cruciale moment ook nog eens tactisch blundert.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Marcelo Ballardin 459 sec.

2. Geert Meyfroidt 419 sec.

3. Merol 263 sec.

De stand

1. Gloria Monserez 7 deelnames 3 overwinningen 3 finales gewonnen 1 finale verloren

2. Jean-Marc Mwema 4 deelnames 2 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Steven Van Gucht 4 deelnames 2 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Geert Meyfroidt 4 deelnames 1 overwinning 2 finales gewonnen 1 finale verloren

Alexander Hendrickx 4 deelnames 3 finales gewonnen 1 finale verloren

6. Acid 3 deelnames 2 overwinningen 1 finale verloren

Dorianne Aussems 3 deelnames 1 overwinning 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Wiam 3 deelnames 1 overwinning 1 finale gewonnen 1 finale verloren

9. Merol 2 deelnames 1 overwinning 1 finale gewonnen

10. Marcelo Ballardin 1 deelname 1 overwinning

Nieuwkomer

Arjen Lubach, 41 jaar uit Amsterdam. Strak in het pak neemt hij het nieuws op de hak. Altijd een stap vooruit en in het bezit van een bijzonder komisch gekleurd kritisch vermogen. ‘Zondag met Lubach’ (VPRO), zijn succesvolle satirische wekelijks nieuwsshow, liep dertien seizoenen en aankomend voorjaar haalt hij dagelijks zijn scherpste mes uit de lade met ‘De Avondshow’ op NPO1. Tien jaar geleden won hij de Nederlandse versie van De Slimste Mens en onlangs werd hij verkozen tot ‘meest invloedrijke persoon in de media’.

