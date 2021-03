Veerle lijkt niet te beseffen dat ze deelneemt aan ‘Blind Getrouwd’ en Candice en Marijn zijn de nieuwe ‘Brangelina’

TVStormram en pitbull Sven (50) scoorde de voorbije weken niet goed in ‘Blind Getrouwd’. Maar nu hij zijn zachtere en rustigere kant laat zien, is het toch vooral Veerle (56) die door het ijs zakt in de zesde aflevering. Met haar botte en korte reacties is ze hard voor haar kersverse echtgenoot. Gelukkig kan de kijker wel blijven genieten van ‘Candijn’, het fijne koppel Candice (31) & Marijn (36), dat voor een instant happy gevoel zorgt.

Al na amper zeventig seconden kan de kijkpret tijdens aflevering zes niet meer stuk, met dank aan Candice. Het openingsfragment waarin ze een fles ‘Fleur de Province van France’ - een gewone roséwijn uit de velden rond het Zuid-Franse Grimaud - aan haar zussen voorstelt is ronduit hilarisch, maar ook ontwapenend en écht. Want niemand anders zou in bijzijn van een kersverse echtgenoot én een tv-ploeg duidelijk maken dat ze tijdens haar huwelijksreis ‘souvenirs’ - beter gezegd zeepjes, potjes en andere spulletjes uit de badkamer - heeft verzameld. Om dan nog mee te geven dat “het zeker geen verslaving is”.

Aan de andere kant van het spectrum het duo Sven & Veerle. Waren we de eerste afleveringen niet echt weg van stormram Sven - “als ik ergens mijn tanden inzet, laat ik niet meer los” was niet meteen zijn beste oneliner - dan is de sympathie-balans na zes afleveringen volledig in zijn voordeel uitgeslagen. En is Veerle de pineut. Weet de 56-jarige management assistant eigenlijk wel wat de bedoeling is van het tv-experiment ‘Blind Getrouwd’? Beseft ze dat instant trouwen niet een kant-en-klaar pakket is, maar dat het een unieke kans is om de partner van je leven te kruisen? Terwijl huwelijksfotograaf Sven meer dan wie ook beseft dat hij het die eerste dag behoorlijk verknald heeft en alles in het werk stelt om een propere doorstart te maken, is het voor Veerle gewoon over en uit. En dat maakt ze hem, en bij uitbreiding alle kijkers, overal en permanent duidelijk.

Voor het overige waren we getuige van een overgangsaflevering. Mooi opgebouwd met de eerste gezamenlijke ontmoeting van alle koppels en de voorstelling van de fijn ingerichte appartementen waar de vier stellen de volgende zes weken zullen samenleven. Bij Nathalie (33) & Dennis (34) liggen de lijnen duidelijk nog open, maar knettert het absoluut niet. Bij Hanne (31) & Dave (33) lijkt er meer ruis op de lijn dan een positieve evolutie. Afwachten hoe die twee dat communicatieprobleem kunnen oplossen. Hieronder lichten we de koppels nog eens afzonderlijk door.

Hanne & Dave: ‘Wij communiceren gewoon heel anders”

Zij kwettert er voortdurend op los, hij laat de meest gênante stiltes vallen die je maar kan bedenken en die je zelf nooit zou willen beleven. Zes afleveringen ver zijn we nog altijd geen getuige geweest van bruisende momenten in het prille huwelijksleven van Hanne en Dave. Zelfs een spelletje ‘F.C. De Kampioenen’ - wie bedenkt het? - bleek een saaie bedoening. “De communicatie tussen ons loopt niet altijd even vlot. Ik ben een babbelaar, hij is stiller. Dat was voor mij moeilijk. Wij communiceren gewoon heel anders. Die communicatie is dus echt een werkpunt”, stelt Hanne vast. “Ik wil daaraan werken”, is steevast het antwoord van Dave. Maar in realiteit blijkt daar weinig van in huis te komen. Gelukkig beseft Hanne dat Dave erg fijngevoelig is. “Ik ben bruter”, geeft ze toe. “En dus moeten we in onze gesprekken een middenweg zien te vinden.” En vooral niet kiezen voor een doodlopend pad.

Slaagkansen: 40 procent (was 50 procent)

Nathalie & Dennis: “Wij zijn gewoon een tof duo”

“Misschien zit er wel een smoorverliefd koppeltje tussen. Dat zou mooi zijn”, opperen Nathalie & Dennis voor aanvang van de ontmoeting tussen alle koppels. Met andere woorden, van grote verliefdheid tussen hen is helemaal nog geen sprake. Dat wordt verder in de aflevering ook duidelijk, als Dennis tijdens een avondje film kijken vanuit de luie zetel eerder achteloos zijn arm om Nathalie wil slaan, maar zich meteen excuseert en vraagt of het wel in orde is... Werk aan de winkel dus, want Nathalie heeft naar eigen zeggen vooral geleerd om niet te veel druk te leggen op hun prille huwelijk. En dat terwijl Dennis nog steeds gelooft dat er een powervrouw in zijn leven is gekomen.

Intussen weten we ook dat Nathalie nog nooit eerder had samengewoond. En dan moet dat nu plots van de ene dag op de andere als gehuwd koppel. “Ik moest en moet een grote drempel over”, maakt ze duidelijk. Al goed dat ze geen moeite heeft met de kleine dingen van het gewone leven. Zoals vastellen dat haar man “alles in de vaatwas pleurt om dan te beseffen dat het niet goed is”. Dat is de juiste manier om dichter naar elkaar te groeien. Maar het water is wel nog heel diep.

Slaagkansen: 50 procent (was 60 procent)

Veerle & Sven: “Met de gezondheid gaat alles goed”

Eerlijk, we krijgen week na week meer medelijden met Sven. De man wordt alsmaar meer fijngemalen door de niets ontziende Veerle. Tenminste, dat is wat we zien in ‘Blind Getrouwd’. Sven mocht op Kreta dan nog wel zeggen dat hij niet meer de eerste stap naar ‘meer’ zou zetten, hij tracht wel voortdurend alle poorten en kleine toegangen op zijn minst open te maken of te houden. Maar elke deur, elke kier wordt vakkundig door Veerle dicht geslagen en getrapt. “Het grote enthousiasme dat Sven verspreidt - terwijl ik eerder teruggetrokken ben en het kalmer aan doe - maakte me bang waardoor ik Sven niet heb toegelaten mij te benaderen”, maakt Veerle duidelijk tegenover de andere koppels.

Mooie uitleg, toegegeven, maar de gretigheid waarmee ze terug in België naar haar eigen huis rijdt en met haar dieren knuffelt, terwijl Sven er als overbodig attribuut bijstaat, is ronduit pijnlijk. Net zoals haar quote dat het “een groot pluspunt is dat ik niet met Sven in hetzelfde bed moet slapen. Ik zou dat ongemakkelijk vinden”. Elk mogelijk onderwerp is voor Veerle reden om te vitten. Van een te fijne maaltijd tot de kleur van het brood.

Sven analyseert de hele situatie gevat: “Er zijn twee slaapkamers en een extra badkamer. Alle mogelijkheden om te vluchten zijn er. Voor haar zal dat goed zijn. Nadeel is dat je nooit meer dichter bij elkaar gaat geraken.” Vorige week al besloten we dat Sven de handdoek in de ring heeft geworpen. Het lijkt wel of Veerle die handdoek nu nog verstopt heeft ook.

Slaagkansen: 10 procent (was 15 procent)

Candice & Marijn: “Candijn. De nieuwe Brangelina is een feit”

Ze heeft twee katten die uiteraard Coco en Chanelleke heten en ze slaat de badkamerattributen in een hotel aan. Heerlijke madam, die Candice. Ongedwongen en zalig vergeleken met sommige andere kandidaten. “Jullie zijn precies Peppi en Kokki”, vinden de zussen van Candice. “Candijn, de nieuwe Brangelina”, maken ze duidelijk. Helemaal correct. Want, voor de duidelijkheid, Candice is een snuggere, intelligente dame. Alleen, en gelukkig, heel erg speels. Maar als het moet kan het ook ernstig. Marijn polst of Candice het zou zien zitten om richting chique hoeve van Martijn in het verre Binkom te verhuizen, maar dat zal niet gebeuren. Vriendelijk en voorzichtig maakt ze wel meteen duidelijk dat er nog over kan gepraat worden. Zéér verstandig aangepakt. Net zoals ze snel duidelijk maakt dat er nog wat werk zal zijn aan hun huwelijksleven. “Ik ben niet zo’n goeie huisvrouw, wat slordig enzo”, geeft ze mee. Werkpuntje in een voor het overige mooie wittebroodsweken.

Slaagkansen: 100 procent (was 100 procent)

