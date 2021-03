Veerle en dochter Fien bespreken match in ‘Blind Getrouwd’: “Tijdens de huwelijksreis regelmatig met een psychologe gebeld”

Veerle en Fien leven al twaalf jaar met hun tweetjes sinds Veerle besliste de vader van haar dochter na zestien jaar te verlaten. Nu Fien een prille relatie heeft en ze stilaan op eigen benen wil staan, vond ze de tijd rijp dat haar mama ook nieuw liefdesgeluk zou vinden en dus schreef ze haar in voor ‘Blind Getrouwd’. “Ik wil mama de kans geven om met iemand samen oud te worden. We maakten er vroeger soms grapjes over: of ze niet zou deelnemen. Toen ik me tijdens de eerste lockdown zat te vervelen heb ik haar stiekem ingeschreven.” Aanvankelijk had Veerle haar bedenkingen, maar nadien besefte ze dat ze niets te verliezen had. “Misschien hou ik hier een levenspartner aan over, of anders een fijne vriendschap”, klinkt het.