Veerle Baetens speelt kortgeschoren Franse poetsvrouw in nieuwe Eén-reeks ‘Cheyenne et Lola’

Centraal in het verhaal staan twee veerkrachtige vrouwen wiens lot met elkaar wordt verbonden door een plotse moord. Cheyenne (Veerle Baetens) is een poetsvrouw en ex-gevangene die droomt van een beter leven in het Amazonewoud en Lola (Charlotte Le Bon), een mooie maar egoïstische Parisienne die via de liefde hoopt op een meer rooskleurige toekomst. Voor Baetens is dit al haar zevende rol in een Franse productie. Als beginnend actrice probeerde ze destijds zelf binnen te geraken in de wereld van de Franse cinema, maar toen werd haar Franse accent niet foutloos genoeg bevonden. Sinds het succes van 'The Broken Circle Breakdown' uit 2015 komen de de Franse cineasten zich aan de lopende band zelf aanbieden. Haar accent, zo vertelde Baetens later, was plots geen probleem meer. Te meer omdat haar personage dit keer op de campings van Duinkerke woont.