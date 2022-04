Veel tranen tijdens eerste Knockouts van ‘The Voice Kids’: zowel Duncan Laurence als Metejoor kregen het moeilijk

Elk team moest 8 kandidaten naar huis sturen. “Dit is wel een heel heavy ronde”, klonk het bij team K3. En dat had ook Duncan Laurence door die emotioneel werd wanneer hij voor voor een moeilijke keuze kwam te staan. Noor (14, Deinze), Lina (13, Linter) en Sofian (14, Oostakker) van team Duncan zorgden voor dé power-knockout van de avond. “Het zijn alle drie vechters op het podium, dus we hebben ook drie powersongs gekozen”, vertelde coach Duncan. Noor mocht zich bewijzen met ‘Ain’t Nobody’ van Chaka Khan. Sofian mocht de show stelen met ‘What About Us’ van P!nk en Lina toonde haar enorme register met ‘Almost Is Never Enough’ van Ariana Grande.

Ook de Knockout van team Metejoor met Benne (13, Heldergem), Romy (13, Brasschaat) en Zita (14, Genk) zorgde voor een emotionele rollercoaster. “Ze hebben allemaal iets unieks in hun stem. Er gaan in heel Vlaanderen traantjes vloeien en bij mij sowieso ook”, aldus coach Metejoor. De drie talenten brachten alledrie een ballad, al had die van Zita wel een heel speciale betekenis: “Mijn opa is pas gestorven en ik heb dit nummer gezongen op zijn begrafenis. Ik hoop dat ik het emotioneel ga aankunnen op het podium.” Met ‘Dancing In The Sky’ van Dani and Lizzy bracht ze een eerbetoon aan haar opa. Romy zong ‘‘K Heb Je Lief’ in de versie van Free Souffriau en Benne bracht ‘Bad Habits’ van Ed Sheeran. Lena & Sien (10, Wervik) hebben de studio dan weer in vuur en vlam gezet met ‘Girl On Fire’ van Alicia Keys. De zachte Cara (14, Heusden-Zolder) liet zich horen met ‘You Broke Me First’ van Tate McRae. Marie-Émilie (12, Genval) zong ‘Ain’t No Way’ van haar allergrootste idool Aretha Franklin.