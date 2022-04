Veel tranen en ongeloof bij miljonairskoppel in ‘Blind gekocht’: “Dit is niet wat we voor ogen hadden”

In ‘Blind gekocht’ gaat het er vanavond emotioneel aan toe bij Caroline en Filip. Wanneer ze hun nieuwe woning bekeken hebben, slaat de paniek toe. Vooral Caroline ziet het hele avontuur niet meer zitten. “Hier ontbreken veel zaken. Wat mij betreft hoeven ze al niet meer aan de verbouwingen te beginnen”, klinkt het emotioneel. Het miljonairskoppel is dus duidelijk ontevreden met hun nieuwe woning. De emoties laaien vanavond dan ook hoog op. “Voor mij mag het huis terug te koop gezet worden. Dit is niet wat we voor ogen hadden.”

Als we naar de situatie van Aisha en Robin kijken, zijn de rollen net omgekeerd. Hier zijn het namelijk de experten die in shock zijn. Voor aanvang van hun ‘Blind gekocht’-avontuur was het koppel immers heel duidelijk. Hun grootste eis was een garage voor de oldtimer van Robin. Wanneer Aisha en Robin hun woning zien, veranderen de twee plots van mening. “Positief dat er een extra ruimte is waar we een grotere leefruimte van kunnen maken. Presentator Jani gelooft alvast zijn oren niet. “Maar dat is een garage, hé”, klinkt het daar. En ook Béa en Kelly weten niet wat ze horen. “We hebben lang gezocht om deze woning te vinden, maar het was allemaal tijdverlies.”