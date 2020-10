Veel suspense in ‘Familie’ vanavond: “Dit was oorspronkelijk onze seizoensfinale”

Al hebben de makers hun oorspronkelijke plannen wel wat moeten bijstellen en temperen. “Corona dwong ons om alle scenario’s die we voor mei en juni voorzien hadden, te herschrijven. Zeker die van deze avond, want dat was oorspronkelijk een dubbelaflevering. We hebben het verhaal helemaal ontrafeld om er een reguliere episode van te kunnen maken. Het grote huwelijksfeest dat we voorzien hadden en waar alle verhaallijnen op één plek perfect zouden samenkomen, hebben we wel helemaal moeten schrappen. Massascènes kunnen immers niet coronaproof worden opgenomen. Om dezelfde reden hebben we ook een vuurgevecht en een wilde achtervolging in het verkeer niet behouden. We hebben wel geprobeerd om een aflevering met dezelfde verhaallijnen en suspense te maken, ook al zal het allemaal iets anders en met minder volk in beeld komen. Hopelijk merkt de kijker daar niks van. Het voordeel van deze uitgestelde finale is wel dat de kijkers geen twee zomermaanden moeten wachten om de afloop van de cliffhangers te kennen. Die volgen maandag al. (lacht)”