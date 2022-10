Veel kritiek op zevende aflevering van ‘House of the Dragon’: “Ik kon er niets van zien”

TVAls je de zevende aflevering van ‘ House of the Dragon ’ bekeken hebt, is er een grote kans dat je niks kon zien van wat er zich eigenlijk in afspeelde. De aflevering was namelijk zo donker van kleur, dat kijkers met moeite de gezichten van hun favoriete personages konden herkennen. De donkere aflevering zou naar verluidt een bewuste keuze geweest zijn van de makers, al is menig Twitteraar het duidelijk niet met die beslissing eens.

Fans van ‘Game of Thrones’ kregen wellicht een ‘déjà vu’ toen ze de zevende aflevering van de HBO-prequel ‘House of the Dragon’ bekeken. Tijdens de aflevering ‘The Long Night’ in het laatste seizoen van de originele serie, doken er namelijk ook enkele scènes op die te donker waren om er iets van te kunnen zien. Opvallend is dat zowel die aflevering als de zevende aflevering van ‘House of the Dragon’ beide geregisseerd werden door dezelfde persoon: Emmy-winnaar Miguel Sapochnik.

Toen veel fans na het bekijken van het zevende deel van de prequel op Twitter hun frustratie uitten (in de vorm van memes), verdedigde één van de HBO-accounts op het social medium de keuze van de regisseur: “De donkere belichting van de scène was een bewuste creatieve beslissing”, schreven ze.

(Lees verder onder de Tweet van HBO.)

Maar de fans waren hier duidelijk niet mee opgezet. Velen onder hen beweren dat de aflevering “onkijkbaar” is omdat het scherm simpelweg té donker is. Toen diezelfde reacties er kwamen op de donkere aflevering uit ‘Game of Thrones’, reageerde de regisseur destijds met: “De donker verlichte cinematografie was nodig voor de sfeer van de serie. Vanuit het perspectief van waar het verhaal heen moest - wat een surrealistische, chaotische climax moest bereiken - hadden we een omgeving nodig die daar vriendelijk voor was”, zei Sapochnik. Wat ditmaal zijn argument is, is nog niet bekend.

Bekijk hieronder enkele Tweets over de zevende aflevering:

“Een foto van mijn gezicht toen ik gisterenavond naar ‘House of the Dragon’ aan het kijken was.”

“House of the Dragon’ behoudt de klassieke ‘Game of Thrones’ traditie van een aflevering zodanig donker te maken, dat het bijna niet bekijkbaar is.”

“Ik die elke week mijn ogen moet dichtknijpen om iets van ‘House of the Dragon' te kunnen zien.”

