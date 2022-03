Veel kritiek op Meilandjes-programma ‘Chateau Bijstand’: “Dit soort armoede-porno is geen entertainment”

TVVanaf vanavond zijn de Meilandjes - Martien, Erica en Maxime - op de Nederlandse zender SBS6 te zien in een nieuw programma: ‘Chateau Bijstand’. Zoals de naam al doet vermoeden, gaat de steenrijke familie ontdekken hoe het is om een maand lang te leven alsof ze straatarm zijn. Iets waar veel Nederlanders eigenlijk niet om kunnen lachen. “Handig toch hé, dat die vervelende armoede zomaar voorbij is na een maand."

Het nieuwe programma van de familie Meiland doet de wenkbrauwen fronsen bij vele kijkers. Op het internet barstte er een discussie los rond ‘Chateau Bijstand’, de show waarin Martien en co voor een maand doen alsof ze arm zijn. Daarbij moeten ze overleven met het magere loon van iemand die een bijstandsuitkering krijgt. De Meilandjes kennende doen ze dat met de nodige hilariteit, maar dat schiet bij sommigen in het verkeerde keelgat. “Armoede is niet om mee te lachen”, klinkt het op Twitter. “Het is al zeker geen entertainment. Voor vele mensen is dit geen gezellig vermaak, maar de harde realiteit van het leven. Martien en Erica moeten misschien de minder lekkere snacks kopen voor een maand, maar dat angstgevoel wanneer je denkt dat er weer een aanmaning door de bus zal vallen, jarenlang ‘nee’ moeten zeggen tegen je kinderen wanneer ze graag iets willen... Dat gevoel kunnen ze niet ervaren.”

‘Chateau Bijstand’ werd bovendien met de grond gelijk gemaakt door de populaire talkshowpresentator Arjen Lubach, in ‘De Avondshow’. Het programma verscheen niet voor niets in zijn rubriek ‘En Nou Is Het Afgelopen’. Lubach hekelt de zogenaamde ‘armoede-porno’ die de Meilandjes brengen. Na een maand kunnen ze weer terug naar hun eigen wereldje, maar dat kunnen echte armen natuurlijk niet. “Het is dus ‘neparmoede’”, klaagt hij. “Want dat is nu zo kut aan echte armoede, het stopt niet na een maand. Armoede is niet alleen de iets minder lekkere chips kopen”, gaat hij verder. “Het is geen chips meer kunnen eten van de kiespijn, omdat je al jaren geen geld hebt voor de tandarts.”

Dat Erica Meiland in recente interviews doet uitschijnen dat ze nog altijd niet weet hoe een bijstandshuishouden in elkaar zit, helpt de zaak natuurlijk niet verder.

De Meilandjes zijn bovendien niet de enige BN’ers die al aan zo’n programma hebben meegewerkt. “Waarschijnlijk met de beste bedoelingen”, merkt iemand op via sociale media. “Maar zulke programma’s zijn gewoon niet heel ethisch verantwoord.” Ook ‘Geer en Goor’ (Het duo Gerard en Gordon, die ook bij ons in België wel bekend zijn) deden het al eens voor in ‘Geen Cent Te Makken’. Ook zij werden het mikpunt van Lubachs spot: “Dat is misschien nog het ergste aan arm zijn”, grapt hij. “Dat Gordon elk moment door je raam kan komen lachen.” Niet alleen in Nederland bestaan zulke programma’s, ook in ons land hebben we bijvoorbeeld ‘Steenrijk/Straatarm’. Ook Karen Damen en James Cooke hadden al een gelijkaardig programma: ‘Nieuwe Buren’.

Goede doel

Dat Martien het wel degelijk goed voorheeft, toonde hij vandaag op sociale media. Op Instagram maakte hij bekend dat hij een som geld doneerde aan de slachtofferhulp in Oekraïne. Samen met Erica ging hij ook enkele telefoontjes aannemen op de telefooncentrale van Giro555, de organisatie die de slachtofferhulp vanuit Nederland regelt. Of het hem de kritiek zal besparen die mogelijk na de eerste uitzending van ‘Chateau Bijstand’ volgt, later vandaag, is twijfelachtig. Ook op zijn meest recente post klinkt commentaar. “Doneren, dat is straf na zo’n maand in de bijstand.”

Bovendien merken sommigen op dat de timing van het programma nogal ongelukkig is, nu Rusland oorlog voert tegen Oekraïne. “Het is waarschijnlijk niet zo gepland, maar wel raar dat het nu wordt uitgezonden”, schrijft iemand in een tweet. “Martien op bijstand zal wel grappig zijn enzo, maar de nood is elders op dit moment toch wel iéts groter.”

