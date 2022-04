Veel griezelige reizen door de tijd: dit zie je deze week op Netflix, Disney+ en Streamz

NETFLIX

‘Russian Doll’, seizoen 2 - vanaf 20 april op Netflix

In het eerste seizoen van ‘Russian Doll’ zagen we hoe Nadia (Natasha Lyonne, ook bekend van ‘Orange Is The New Black’) in een tijdlus beland, waarin ze keer op keer haar sterfdag herbeleeft, na een feest ter ere van haar 36ste verjaardag. Daarbij schakelt ze na een tijdje de hulp in van haar goede vriend, Alan. Nadat ze de wildste nacht van hun leven véél te vaak opnieuw hebben meegemaakt, komen ze in dit tweede seizoen - alweer - in een onverklaarbaar existentieel avontuur terecht.

‘Choose or Die’ - vanaf 15 april op Netlix

Je zou denken dat de jongeren van vandaag iets geleerd hebben uit het verhaal van ‘Jumanji’, maar in de Netflixfilpm ‘Choose or Die’ hebben ze blijkbaar nog nooit gehoord van de paranormale gevaren die videogames met zich meebrengen. Twee tieners worden in verleiding gebracht door de belofte van een flinke som prijzengeld, en rebooten een mysterieuze game uit 1980 in de hoop de prijs te kunnen claimen. Maar in plaats daarvan komen ze terecht in een surreële wereld vol horror.

DISNEY+

‘The Dropout’ - vanaf 20 april op Disney+

Geld. Romantiek. Tragedie. Bedrog. De limited serie ‘The Dropout’, van uitvoerend producent Elizabeth Meriwether, over Elizabeth Holmes (Amanda Seyfried) en Theranos is een ongelooflijk verhaal over ambitie en roem die vreselijk zijn misgegaan. Hoe heeft ‘s werelds jongste self-made vrouwelijke miljardair alles in een oogwenk verloren?

STREAMZ

‘The Flight Attendant’, seizoen 2 - vanaf 22 april op Streamz

In het eerste seizoen volgden we Cassie Bowden, die als stewardess werkte en op een dag wakker werd naast een dode man. Ze weet uiteindelijk de moordenaar te vinden en besluit te stoppen met drinken. En dan wordt ze gerekruteerd door de CIA. Een opdracht aan de andere kant van de oceaan leidt er onherroepelijk toe dat ze getuige is, waarna ze verstrengeld raakt in een internationale intrige. Kaley Cuoco, Zosia Mamet, Griffin Matthews, Deniz Akdeniz en Rosie Perez keren allemaal terug voor het tweede seizoen. Nieuwe zijn acteurs T.R. Knight, Yasha Jackson en Audrey Grace Marshall.

‘Old’ - vanaf 20 april 2022 op Streamz+

Deze nieuwe film van M. Night Shyamalan speelt zich af op een afgelegen eiland. Wanneer een groep jonge mensen een lijk op een strand vindt worden er een reeks mysterieuze gebeurtenissen in gang gezet. Langzaamaan beseft de groep dat er onnatuurlijke zaken aan de hand zijn, op een eiland waar geen ontkomen aan is. Met onder anderen Gael García Bernal, Vicky Krieps en Rufus Sewell in de hoofdrollen.

