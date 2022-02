Veel emoties in halve finale ‘Dancing with the Stars’, Lotte Vanwezemael moet de wedstrijd verlaten

TVDe halve finale van ‘Dancing with the Stars’? Die kon uiteraard niet voorbij gaan zonder het nodige spektakel. Daarbij was het alweer Nina die met de aandacht ging lopen: zij zorgde met haar Weense Wals voor uitsluitend tens across the board. Seksuologe Lotte Vanwezemael en TikTok-ster Jonatan Medart verging het minder goed: zij bungelden - na de punten van de jury onderaan. Laatstgenoemde kon op de genade kijkers rekenen. En dus moest Lotte als vijfde - na Olympiër Pieter Timmers, zanger Metejoor, prinses Delphine van Saksen-Coburg en acteur Yemi Oduwale - de dansarena verlaten, waardoor ze - op een haar na - de finale mist. “Voor mij is het goed geweest”, aldus Lotte na afloop. “Ik denk niet dat mijn lichaam dit nog verder aankon.”