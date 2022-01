Veel emoties, een gastoptreden van Christoff en iconische Pukkelpop-show: dit waren de hoogtepunten van ‘Willy De Musical’

TV Jasmijn Van Hoof krijgt gastrolle­tje in ‘Lisa’

Het tweede seizoen van de telenovelle Lisa loopt bijna op zijn einde. Maar in de slotweek worden de kijkers nog verrast door een opvallend nieuw personage. Vanaf morgen zal Jasmijn Van Hoof (30), die tot voor kort gestalte gaf aan Stefanie in ‘Familie’, een gastrol vertolken in de telenovelle.

3 januari