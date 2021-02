Veel coronacoupes in ‘Big Brother’, ‘kapster’ Liese lost het op: “Ga je dat echt doen met een keukenschaar?”

TV Sarah Jessica Parker had oorspronke­lijk andere plannen voor de ‘Sex and the Ci­ty’-re­boot

11 februari Het had geen haar gescheeld of de ‘Sex and the City’-reboot had er helemaal anders uitgezien. In een interview met The Hollywood Reporter vertelde Sarah Jessica Parker (55) dat ze oorspronkelijk helemaal niet van plan was om een nieuwe serie in te blikken. Het originele plan was namelijk om een podcast op te nemen.