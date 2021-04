Veel commotie over finale ‘Big Brother’: “Nick verdient het om winnaar te zijn”

Voornamelijk fans van de Vlaamse Nick (31) zijn het niet eens met hoe de stemming verliep gisterenavond. Er werd zoveel gestemd dat het systeem van de televoting volledig vastliep. Veel kijkers konden daardoor geen stem uitbrengen. “Er werd zo massaal gestemd voor ‘Big Brother’ dat de votingwebsites zowel in Nederland als in België overbelast raakten. De gerechtsdeurwaarder heeft aan de hand van de laatste tussenstand de winnaar bepaald”, vertelde Play 4 in een reactie en dat vonden veel kijkers oneerlijk.

Nick, die duidelijk de favoriet van velen was, eindigde na een nek-aan-nek-race met Jill op een mooie tweede plek, maar door het vastlopen van de televoting denken vele kijkers dat hij wel eens de rechtmatige winnaar had kunnen én moeten zijn. Play 4 begrijpt de teleurstelling van de kijkers die hun stem niet tijdig hebben kunnen uitbrengen. “Maar op basis van de tussenstand - met voldoende representatieve stemmen - kwam de gerechtsdeurwaarder tot de correcte conclusie.” Die conclusie trok hij aan de hand van het vooraf goedgekeurde protocol én de laatste tussenstand tussen de potentiële winnaars van ‘Big Brother’ 2021. “Voting staat onder toezicht van een beëdigd gerechtsdeurwaarder. Hij is er net om in dit soort situaties objectief te zijn”, laat Play 4 nog weten.