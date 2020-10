Vanavond in 'De MUG': jongen zwaargewond na blikseminslag

De bliksem sloeg in tijdens een oefening op het defensieterrein en de jongeman wordt in kritieke toestand binnengebracht naar het brandwondencentrum van Stuivenberg. “De jongeman lag bij een legeroefening op de grond, toen de bliksem is ingeslagen", klinkt het. “Ze zijn meteen beginnen reanimeren, zo'n acht minuten lang. Hij had even geen pols, maar is daarna stabiel gebleven.”