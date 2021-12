Vanavond finale van ‘De slimste mens’: wie wint de editie van het ondermaatse spelniveau?

Welgeteld 2.191 minuten — zonder de reclameblokken — heeft Erik Van Looy nodig gehad om in 39 afleveringen de drie beste kandidaten van het negentiende seizoen van ‘De slimste mens ter wereld’ te selecteren. Primeur voor het programma: het zijn twee Nederlanders, zangeres Merol en presentator Arjen Lubach, die het in de grote finale moeten opnemen tegen intensivist en een van dé coronagezichten Geert Meyfroidt. Merol was de beste speelster van het hele lot, met 9 deelnames en 2 overwinningen. Meyfroidt was vooral de revelatie in de finaleweken. Hij won daar liefst zes keer op rij. Een prestatie die niemand hem eerder voordeed. Tussen hen in Arjen Lubach, sympathieke knul, een vat vol verborgen zenuwen én tien jaar geleden al uitgeroepen tot ‘De slimste mens ter wereld’ in Nederland. Maar dat verschilt van het Vlaamse origineel en het was ook een andere tijd.