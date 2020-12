Vanavond finale ‘The Voice Senior’: volgens ons wordt het één van deze 'ouwe' rockers

TVEen eigen single én 10.000 euro op de bankrekening. Daar zingen de acht overgebleven kandidaten vanavond voor in de finale van 'The Voice Senior'. Wij namen alle kandidaten nog eens onder de loep en selecteerden onze twee topfavorieten: Roland, de ruwe bink met de fluwelen stem en de vurige, maar breekbare Marie-Jeanne.

Roland (66) uit Essen: ruwe, maar zijdezachte bink

Met zijn lange grijze baard, tattoos op de borstkas en bril met bokaalglazen is Roland ongetwijfeld de meest opmerkelijke deelnemer in 'The Voice Senior'. Voeg daar zijn glasheldere, zijdezachte stem aan toe, en je krijgt "kippenvel van kruin tot tenen", aldus zijn coach André Hazes.

De "performance van het jaar" noemde André Hazes de prestatie van Roland, toen die na zijn 'blind audition' de laatste noot van Al Greens 'For The Good Times' had uitgezongen. De gepensioneerde tattoo-artiest deed drie stoelen omdraaien, een record dit seizoen. Zowel Walter Grootaers, André Hazes als Sam Gooris raakte niet over hem uitgepraat. "Wat een krachtige, heldere stem. Ik ben er helemaal van gepakt", prevelde een - voor één keer - bloedserieuze Grootaers. "Af en toe komen er mensen voorbij van wie je elk woord gelooft, en dit is er zo eentje", zei Hazes. In een opwelling koos Roland uiteindelijk voor 'de zoon van' en die was zo blij dat hij als een kind over het podium sprong.

Kanker overwonnen

Ook in de halve finale maakten de fluwelen stem en de stoere verschijning van Roland indruk. Zijn versie van Willie Nelsons 'Always on My Mind' bezorgde André Hazes "kippenvel van kruin tot tenen". "Elke keer bewijs je hoe sterk en goed je bent.", concludeerde Grootaers. Dat de man kanker overwon en muziek daarin een belangrijke rol speelde, maken zijn vertolkingen alleen maar geloofwaardiger. Roland zingt vanavond 'Solitary Man' van Neil Diamond.

Marie-Jeanne (63) uit Halen: ‘graaf wijf' met breekbare stem

Opgestoken grijze haren, een stoer voorkomen, maar een breekbare stem. Net als bij Roland is het een ongewone combinatie van uitstraling en vocale kwaliteiten die Marie-Jeanne boven het maaiveld doet uitsteken. "Een graaf wijf", roept Karen Damen al sinds de eerste aflevering.

"Je hebt een winnaar in handen." Walter Grootaers was jaloers toen Marie-Jeanne na haar auditie toch voor Karen Damen koos, en dat wilde hij nadien toch nog even onderstrepen. Maar het ex-K3'tje draaide eerst om, dus koos de Limburgse zestiger voor haar. "Wat een graaf wijf zedde gij", gilde een nét niet extatische Karen Damen, die biddend en smekend haar charmes in de strijd wierp. Marie-Jeanne kon niet anders dan voor haar kiezen en de twee vielen elkaar na afloop huilend in de armen.

Beste leerling van de klas

Het was niet haar stoere uiterlijk dat de coaches overhaalde, maar haar frêle, breekbare stem. Dat maakte de leerkracht bijzonder onderwijs opnieuw duidelijk in de halve finale. Na haar laatste noot van Imelda's 'I Wish I Had Someone To Love Me' noemde coach Karen haar "de beste leerling van de klas", al vond ze ook dat ze gerust wat minder onzeker mocht zijn. "Ik hing aan je lippen vanaf het eerste moment", stamelde Sam Gooris, die met open mond had zitten luisteren. Marie-Jeanne zingt in de finale 'Past The Point of Rescue' van Mary Black.

Sean Dhondt neemt over van An Lemmens

Wie 'The Voice' zegt - of het nu de gewone, de kids- of de senior-versie is - zegt An Lemmens (40). En toch zal haar collega-presentator Sean Dhondt (36) de show vanavond in goede banen leiden. An kampte de dag van de opname met een zware verkoudheid en moest verstek geven.

Sean mag dus de winnaar van het tweede seizoen bekendmaken, en dat gebeurt als volgt. De acht overgebleven finalisten beginnen de show elk met één lied, daaruit kiezen de coaches dan hun vier 'topfinalisten'. Die vier zingen vervolgens een tweede nummer en de uiteindelijke winnaar wordt gekozen door een digitale publieksjury. Tussendoor zingen de coaches een versie van 'Iedereen is van de wereld' van The Scene en komt Soulsister langs.

'The Voice Senior', VTM, 20.40 uur



