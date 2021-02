Van ‘Vlaanderen Vakantieland’ tot ‘Big Brother’: waarom TV-zenders volop voor oude formats kiezen

TVAlles komt terug, en dat geldt ook in tv-land. 'Vlaanderen vakantieland', 'Big Brother', 'Het rad (van fortuin)'... Retro is terug van nooit weggeweest, want oude formats schieten als paddenstoelen uit de grond. Biedt zo’n reboot dan meer kans op succes? Het antwoord blijkt niet zo simpel. “Wanneer productiehuizen ideeën komen voorstellen, vraag ik hen of het vijf jaar geleden ook gewerkt zou hebben. Is het antwoord ‘ja’, dan is dat een reden om niet met hen in zee te gaan.”