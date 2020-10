Van uitgemaakte zaak tot één groot raadsel: de boeren kiezen hun ultieme match

TV Samen 70 jaar nieuwsan­ker: pensioen nadert voor Dany Verstrae­ten en Martine Tanghe

22 oktober 'VTM Nieuws'-anker Dany Verstraeten wordt vandaag 65 jaar. Martine Tanghe, hét gezicht van 'Het Journaal' op Eén, wordt 65 op 23 november. Allebei pensioengerechtigd dus. Samen hebben ze ruim 70 (!) jaar als nieuwsanker op de teller staan. En terwijl Dany tot nader order zal blijven presenteren in het weekend, loopt Martines contract bij de openbare omroep af op 30 november. Of en hoe ze zal worden uitgewuifd, is een goedbewaard geheim.