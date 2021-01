Van Tom Hanks tot Vlaamse toppers: dit zie je in februari op Netflix, Disney+ en Streamz

DISNEY+

‘Big Sky’ - originele thriller van formaat

Volledig scherm Big Sky © Disney+

De nieuwste serie van David E. Kelley (‘Big Little Lies’) is ‘Big Sky’, een intense thriller waarin privédetectives Cassie Dewell en Cody Hoyt de krachten bundelen met Cody’s van hem vervreemde vrouw, de ex-agente Jenny Hoyt. Samen gaan ze op zoek naar twee zussen die werden ontvoerd door een vrachtwagenchauffeur op een afgelegen snelweg in Montana. Als ze ontdekken dat de zussen niet de enige meisjes zijn die in die buurt zijn verdwenen, start een race tegen de klok om hen te vinden voor het te laat is.

‘Flora & Ulysses’ - fun voor de kleinsten in huis

Volledig scherm Flora & Ulysses © Disney+

Vanaf volgende maand is ‘Flora & Ulysses’ te zien op Disney+. Dit komische verhaal is gebaseerd op het Newberry Award-winnende boek over de 10-jarige Flora, een grote stripfan en zelfverklaarde cynicus wiens ouders net uit elkaar zijn gegaan. Flora redt een eekhoorn, die ze Ulysses noemt. Tot haar grote verbazing heeft het diertje unieke superheldenkrachten. Samen trekken ze op een knotsgek avontuur vol grappige wendingen dat Flora’s leven en haar perspectief voor eeuwig zal veranderen.

‘Black-ish’ - awardwinnende comedy

Net als elke ouder willen Andre ‘Dre’ (Anthony Anderson) en Rainbow (Tracee Ellis Ross) Johnson het beste voor hun gezin. Maar de kindertijd van hun kroost verschilt toch wel heel veel van die van hen zelf. Ze beseffen nu twee dingen: als je je kinderen meer wil geven dan je zelf had, heeft dat grote gevolgen. En op die gevolgen zijn de liefdevolle ouders totaal niet voorbereid. ‘Pops’ (Laurence Fishburne), Dres vader, geeft hen maar al te graag zijn ouderwetse visie op de familieperikelen.

‘Family Guy’ - satirische slapstick die je niet had verwacht

Volledig scherm Family Guy © /

Misschien nog het meest afwijkend van het oude, kindvriendelijke beleid van Disney+: ‘Family Guy’ is een satirische reeks door Seth McFarlene, waarin we de dagelijkse avonturen van ‘typische’ Amerikaan Peter Griffin voorgeschoteld krijgen. Samen met zijn vrouw Lois, zijn hond Brian, dochter Meg en zoons Chris en Stewie komt hij in oneindig veel bizarre situaties terecht. Denk aan ‘The Simpsons’, maar dan iets grofgebekter.

Alle nieuwe Disney+-programma’s voor volwassenen zullen vanaf 23 februari te zien zijn.

NETFLIX

‘News Of The World’ - Tom Hanks op zijn best

Volledig scherm New of The World © Netflix

Een veteraan uit de Amerikaanse burgeroorlog reist van stad tot stad om het nieuws voor te lezen. Wanneer hij een weesmeisje tegen het lijf loopt, vertrekt hij op een gevaarlijke tocht om haar weer veilig thuis te brengen.

Vanaf 10 februari op Netflix.

‘To All The Boys: Always And Forever’ - Voor de liefhebbers

Volledig scherm To All The Boys: Always And Forever © Netflix

Alweer de derde film in de succesvolle Netflix-verfilming van het boek ‘To All The Boys I’ve Loved Before’. Terwijl Lara Jean Covey zich voorbereidt op het einde van de middelbare school en het begin van haar volwassen leven, zorgen een aantal levensveranderende reizen ervoor dat ze opnieuw gaat nadenken over de toekomst met haar familie, vrienden en Peter.

Vanaf 12 februari op Netflix.

‘Firefly Lane’ - hartverwarmende vriendschap

Volledig scherm Firefly Lane © Netflix

Tully en Kate ontmoeten elkaar als jonge meisjes in Firefly Lane, waar ze wonen, en worden de beste vriendinnen. De Netflix Original-reeks volgt hun ups en downs 30 jaar lang.

Vanaf 3 februari op Netflix.

‘Malcolm & Marie’ - Romantische intriges

Volledig scherm Malcolm & Marie © Netflix

Wanneer een filmmaker en zijn vriendin weer thuiskomen na een filmpremìere, steken spanningen de kop op. Pijnlijke onthullingen zorgen voor een romantische afrekening.

In de hoofdrollen zien we John David Washington en Zendaya. Die laatste kende al enorm succes als hoofdrol in de HBO-reeks ‘Euphoria’. Daarvoor won ze zelfs een Emmy.

Vanaf 5 februari op Netflix.

Het ‘Twilight’-saga

Volledig scherm Twilight © Photo News

Goed nieuws voor fans van Edward en Bella. Vanaf 1 februari kan je hun volledige verhaal herbekijken op Netflix. Het gaat om de films ‘Twilight’, ‘New Moon’, ‘Eclipse’ en ‘Breaking Dawn’ deel 1 en 2. Voor de nieuwkomers: Bella verhuist naar het regenachtige dorpje Forks valt een een blok voor een mysterieuze jongen op school. Wanneer echter blijkt dat Edward een vampier is, zal haar leven - en haar dood - voorgoed veranderen.

STREAMZ

‘Mijn Slechtste Beste Vriendin’ - Vlaamse topcast

Volledig scherm Mijn Slechtste Beste Vriendin © Streamz

‘Mijn Slechtste Beste Vriendin’ biedt een ironische blik achter de schermen van het upscale reclamebureau Callier & Starck. Zes vriendinnen delen niet enkel dezelfde werkvloer en een goed glas wijn maar ook goed bewaarde geheimen, om ze vervolgens door te vertellen aan de rest van hun collega’s. Het komt tot een pijnlijk breekpunt wanneer één van hen vermoedt dat ze ook haar man moet delen.

We volgen de dagelijkse besognes van de sarcastische artiestenmanager Sally (Eva Van der Gucht),receptioniste en David Hasselhoff-fan Michelle (Maaike Cafmeyer), de bevallige soapactrice Molly (Ella-June Henrard), de nuchtere barvrouw Nikki (Clara Cleymans), ‘De Zwaan’ Helena (Charlotte-Anne Bongaerts) en de klungelige account-manager Zita (Kim Hertogs).

Deel 1 vanaf 1 februari doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+. Deel 2 vanaf 13 februari doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+.

‘Taboo’ - Bloederig historisch drama

Volledig scherm Taboo © Streamz

In ‘Taboo’ gaat James Keziah Delaney (vertolkt door Tom Hardy) de strijd aan met de uitdagingen die gelinkt zijn aan de erfenis van zijn vader. Een Brits periodedrama zoals je er nog nooit één zag, want in dit historische drama wordt geen enkel bloederig en gruwelijk detail gemeden of verbloemd. Een koortsdroom vol hallucinaties, paranormale gebeurtenissen en Delaney die zich op de grens tussen waanzin en realiteit bevindt. Een provocerende productie gemaakt en gespeeld door Tom Hardy die risico’s durft nemen om het mysterisch-historische genre voorgoed te veranderen.

Vanaf 17 februari doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+.

STREAMZ+

‘The Silencing’ - internationaal regiedebuut van Robin Pront

Volledig scherm The Silencing © Streamz

‘The Silencing’ bleef bij ons het afgelopen jaar wat onder de radar, maar het internationale regiedebuut van Robin Pront (‘D’Ardennen’) is vanaf eind februari ook te bekijken in ons land. In een dunbevolkt Amerikaans dorpje worden inwoners in de winterperiode opgeschrikt door de dood van een jong meisje. Het slachtoffer is vermoedelijk om het leven gebracht met een ‘atlatl’, een soort speerwerper. Sheriff Alice Gustafson (vertolkt door Annabelle Wallis, ook bekend van de recentste ‘The Mummy’ en ‘Annabelle’) en de lokale boswachter (Nikolaj Coster-Waldau uit ‘Game of Thrones’) gaan op jacht naar de seriemoordenaar die verantwoordelijk is voor de gruwelijke moord(en).

Vanaf 24 februari doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+. Inclusief alle vorige seizoenen.

‘Jojo Rabbit’ - Oscarmateriaal

Volledig scherm Jojo Rabbit © Streamz

De Nieuw-Zeelandse komiek, regisseur en acteur Taika Waititi ken je ongetwijfeld al van zijn acteer- en regisseerwerk in komische horrorfilm ‘What We Do in the Shadows’ en de superheldenprent ‘Thor: Ragnarok’. In 2019 gooide hij het over een andere boeg door zijn eigen film te schrijven, regisseren en er ook een belangrijke rol in te vertolken. In ‘Jojo Rabbit’ vertolkt hij de uitdagende rol van Adolf Hitler. Of eerder: hoe een jongetje in het Duitsland van de Tweede Wereldoorlog hem zich zou inbeelden. ‘Jojo Rabbit’ is een ontroerend, grappig en hartverwarmend verhaal over een 10-jarig jongetje dat opgroeit in Nazi-Duitsland met zijn moeder Rosie (Scarlett Johansson), die achter zijn rug een Joods tienermeisje verbergt.

Vanaf 3 februari doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+.

‘How To Build A Girl’ - hilarisch coming-of-age-verhaal

Volledig scherm How To Build A Girl © Streamz

Op zoek naar een originele coming-of-age komedie met een feministisch kantje? Stop dan met zoeken, want ‘How to Build a Girl’ is wat je zoekt. Gebaseerd op Caitlin Morans gelijknamige sleutelroman die ze baseerde op haar eigen jeugd stelt ‘How to Build a Girl’ zichzelf de vraag: “wat doe je wanneer je een persoonlijkheid hebt opgebouwd, maar dan beseft dat je persoonlijkheid niet veel voorstelt?”. Tiener Johanna Morrigan (Beanie Feldstein uit ‘Booksmart’ en ‘Lady Bird’) wil dolgraag rockmuziek recenseren en doorbreken als muziekjournalist. Wanneer dat lukt, laat ze zich gaan door haar eigen enthousiasme en arrogantie en beseft ze dat kritiek beter verkoopt dan lof.

Vanaf 24 februari doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+

