Van ‘te blank’ tot cheques van vele miljoenen: alles wat we tot nu toe weten over de ‘Friends’-reünie

TV Deze week in 'Lisa': maken pillen een einde aan de verlegen­heid van Lisa? En wie maakte Elke zwanger: Lars of Mark?

15 mei Pïllen tegen verlegenheid: dat we dat niet eerder kennen. Met dank aan de VTM-telenovelle komen we een en ander te weten deze week. En hopelijk kan Lisa (Tinne Oltmans) er alvast van profiteren. Maar er is nog meer aan de hand in telenovelleland.