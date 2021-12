Van Richard Branson tot Kamala Harris: alle dingen die ‘The Simpsons’ correct heeft voorspeld voor 2021

TVHebben de makers van ‘The Simpsons’ ergens een glazen bol liggen? Het lijkt alleszins van wel. Op de een of andere manier hebben ze al heel wat correcte voorspellingen op hun naam staan en dat is ook dit jaar niet anders. Vorig jaar blikten we vooruit over wat ons mogelijk te wachten stond in 2021 volgens ‘The Simpsons’. Tijd voor een overzicht van wat ervan waar bleek te zijn.

In de loop van de jaren heeft de tv-show enkele belangrijke wereldgebeurtenissen voorspeld: van Donald Trumps presidentschap tot de coronapandemie, de show zag al griezelig veel gebeurtenissen aankomen. En 2021 is niet anders, met onder andere de ruimtevlucht van Richard Branson en de inauguratie-outfit van Kamala Harris.

1. Joe Biden die het overneemt van Donald Trump en zo ook de nationale schuld

Ze hebben misschien niet echt Joe Biden voorspeld, maar in de aflevering ‘Bart To The Future’ uit 2000 nam Lisa, als eerste vrouwelijke president van de Verenigde Staten, het roer over van Trump en kreeg ze heel wat schulden mee van haar voorganger.

In de scène in kwestie zegt Lisa in de Oval Office: “Zoals u weet, hebben we een behoorlijke budgetcrisis geërfd van president Trump.” Als ze minister Van Houten (alias de volwassen Millhouse) vraagt hoe erg het is, vertelt hij haar: “We zijn blut.”

2. De bestorming van het Capitool

Ze staan wellicht nog bij veel mensen op de netvlies gebrand: de schokkende beelden waarop te zien is hoe Trump-aanhangers het Capitool in Washington DC bestormen. Ze eisen dat het Congres de verkiezingsuitslag afwijst en er vallen zelfs vijf doden bij de rellen.

‘The Simpsons’ probeerde ons al langer te waarschuwen voor de chaos. Op 1 november 2020 werd de aflevering ‘Treehouse of Horror XXXI’ uitgezonden. Die aflevering toont een apocalyptische wereld op 20 januari 2021, de dag dat de nieuwe president in dienst treedt. In de uitzending vergeet Homer om te gaan stemmen. Hij vraagt zich af: “Ach, hoe erg kan het zijn?” Op dat moment krijgen we een flashforward te zien van het jaar 2021, waarin alle huizen zijn afgebrand, mensen verwond ronddolen op straat en de vier ruiters van de apocalyps op pad zijn. Daarnaast gebruikt de overheid een leger van bloeddorstige robots om de bevolking onder de knoet te houden. “Dat is mijn verdiende loon omdat ik op Kanye West heb gestemd”, horen we een oude man roepen.

Ook in een aflevering uit 1996, ‘The Day The Violence Died’, zien de makers de rellen al aankomen. In die aflevering bestormen een aantal personages het Capitool met wapens en bommen. De gelijkenis tussen de scène en wat zich in januari echt afspeelde, is volgens velen stuitend.

3. Tom Hanks als gastheer bij de inauguratie van Biden

Door de bezorgdheid over de rellen in het Capitool en de pandemie was de inauguratie van Joe Biden in januari 2021 een meer ingetogen aangelegenheid. De gebeurtenis kreeg in de Verenigde Staten wel een tv-special met acteur Tom Hanks als gastheer.

Het blijkt echter dat ‘The Simpsons’ dat ook voorspeld had. In een scène van ‘The Simpsons Movie’ uit 2007 houdt Hanks in een scène een soortgelijke toespraak voor het land. “De Amerikaanse regering is haar geloofwaardigheid kwijt, dus leent ze wat van mij”, verkondigt hij in een tv-reclame die wordt uitgezonden nadat Springfield onder een glazen koepel is geplaatst.

4. De inauguratie-outfit van Kamala Harris

Bij diezelfde inauguratie werd Kamala Harris ingezworen als de allereerste vrouwelijke vicepresident. Voor de gelegenheid droeg Harris een paars pak en halsketting met parels.

Zoals veel Simpsons-fans al snel opmerkten, vertoonde het pak een sterke gelijkenis met het paarse kostuum en de halsketting die Lisa droeg toen ze werd ingezworen als president in ‘Bart To The Future’. Misschien hebben de stylisten van Harris inspiratie gezocht bij ‘The Simpsons’, want de gelijkenis is wel heel treffend.

5. De ruimtevlucht van Richard Branson

In juli vloog zakenman Richard Branson met de VSS Unity, die landde op Virgin Galactic’s New Mexico hub Spaceport America, naar de ruimte. Daarmee bood hij zichzelf en zijn passagiers een uniek uitzicht op de aarde en vier minuten gewichtloosheid.

Het duurde echter niet lang voordat fans van ‘The Simpsons’ zich realiseerden dat de situatie leek op een scène in een aflevering uit 2014, ‘The War of Art’. In de aflevering vertelt kunstvervalser Klaus Ziegler aan Lisa dat zijn “vervalsingen plezier geven aan mensen over de hele wereld” voordat mensen worden getoond die op verschillende locaties naar kunst kijken. Eén persoon die geniet van de vervalste kunst is Richard, die te zien is terwijl hij met zijn handen achter zijn hoofd in zijn ruimteschip zweeft terwijl hij naar kunst aan de muur kijkt.

Bransons eigen bedrijf, Virgin Atlantic, kon de opvallende gelijkenis niet onopgemerkt laten en deelde een foto van Branson in de ruimte en een screenshot van de scène uit ‘The Simpsons’: “’The Simpsons’ hebben het voorspeld”, schreven ze bij de tweet.

