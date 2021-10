Van ramenwasser tot hoofdinspecteur: deze 10 kandidaten gaan de strijd aan in ‘De Sterkste Handen’

TVDe gloednieuwe, ruige wedstrijd ‘De Sterkste Handen’ is klaar om vanaf 26 oktober het tv-landschap te veroveren. In de reeks gaan 10 hardwerkende Vlamingen de strijd aan met elkaar: een havenarbeidster, verhuizer, vloerder, spoorwegarbeider, ramenwasser, magazijnier, hoofdinspecteur, bouwvakster, arbeider en productiearbeider.

Het zijn de ‘onzichtbare’ helden van onze samenleving die dagelijks hun mouwen opstropen om aan de slag te gaan. De deelnemers - die allen een zwaar fysiek beroepen uitoefenen - worden door presentatieduo Natalia en Sergio Quisquater getest op kracht, behendigheid, mentale weerbaarheid en vooral op uithoudingsvermogen. Hoe ver kunnen deze mensen zichzelf drijven?

“We zijn op zoek gegaan naar 10 stielmannen en -vrouwen die in het echte leven écht stoer zijn. Mensen die we in het verleden misschien als vanzelfsprekend hebben beschouwd”, zegt Natalia. “Mensen die dag in dag uit ons land draaiende houden. Mensen die onze huizen bouwen, die zorgen dat er water uit de kraan komt of dat de treinen kunnen rijden. Kortom mensen die we met deze wedstrijd eren om hun kracht en hun sterke handen”, vult Sergio aan.

Zowel in ploegen van vijf-tegen-vijf, als in een individuele competitie zoeken de deelnemers elke week hun limieten op. Ze gaan slopende opdrachten aan op werklocaties, die gekoppeld zijn aan hun echte beroepen en skills. Van een groot stuk spoorweg herstellen, tot de hele inboedel van een woning verhuizen en het ophalen van het vuilnis van een hele straat. In de teamcompetitie kunnen de ploegen 35.000 euro winnen verdeeld over de proeven. Bovendien mag de persoon die als laatste overeind blijft in de individuele competitie zich de winnaar van ‘De Sterkste Handen’ noemen. Hij of zij wint een nieuwe, indrukwekkende elektrisch aangedreven bestelwagen ter waarde van 66.000 euro.

Deze 10 stoere kandidaten zijn klaar voor de strijd:

Havenarbeidster Fatima (34)

Havenarbeister Fatima woont in Deurne. Ze werkt vooral nachtshifts en is het gewoon om lange, koude nachten buiten te staan en kilometers te doen met zware materialen. Fatima werkt ongeveer anderhalf jaar in de haven. Daarvoor had ze een kinderdagverblijf en baatte ze tot vorig jaar een bistro met B&B uit in Antwerpen. In haar vrije tijd doet ze vooral aan thaibox. “’s Nachts aan de dokken tussen de schepen en containers moet ik niet onderdoen voor de mannen.”

Volledig scherm HAVENARBEIDSTER FATIMA © VTM

Ramenwasser Bjorn (24)

De jongste kandidaat van ‘De Sterkste Handen’ is Bjorn uit Deinze. Hij is zelfstandig ramenwasser en doet daarnaast ook de grote schoonmaak wanneer er verhuisd moet worden, ontmost daken en reinigt terrassen en opritten. Bjorn is bovendien al enkele jaren vrijwillig brandweerman. Tot zijn 20ste deed hij aan topsportroeien, waarin hij 3 keer Belgisch kampioen werd. Vandaag focust hij zich vooral op triathlon. “Mijn droom is om over enkele jaren met de ruitenwasserij groot genoeg te zijn zodat ik personeel heb die dat draaiende houdt en ikzelf beroepsbrandweerman kan worden.”

Volledig scherm RAMENWASSER BJORN © VTM

Productie-arbeider Nasier (34)

Nasier werkt al 12 jaar als polyvalente productiearbeider bij Volvo. Hij houdt zich bezig met alles wat te maken heeft met het dashboard, de dakbekleding en de bekabeling van de motor en vloer. In het verleden heeft Nasier verschillende jobs uitgevoerd, zo ging hij aan de slag als bewakingsagent, vleesbewerker in een slagerij en hulp van een elektricien. Naast trotse werknemer van Volvo is Nasier ook trotse papa van een 6-jarig zoontje. “Er zijn kabels van 10 kilo die ik in mijn linkerhand moet houden om met rechts de handelingen uit te voeren voor 2 uur aan één stuk. En als je dan weet dat we voor elke auto 69 seconden krijgen, snap je wel hoe zwaar het kan worden.”

Volledig scherm PRODUCTIEARBEIDER NASIER © VTM

Bouwvakker Jessica (33)

Jessica uit Diepenbeek werkte acht jaar in de zorg als thuisverpleegster en in een rusthuis maar draait sinds vorig jaar voltijds mee in het bouwbedrijf van haar man Jan. Daar neemt ze vooral de ruwere en zware werken zoals chapewerken en klinkers leggen voor haar rekening. Ze omschrijft zichzelf als een rasechte teamplayer. Jessica en Jan hebben samen een zoontje Max. “Voorbijgangers kijken soms wel eens raar op als ze me bezig zien. Ze denken dat ik hallo kom zeggen tegen mijn man of wat kom opruimen en dan trekken ze wel eens grote ogen als ik klinkers begin te leggen.”

Volledig scherm BOUWVAKSTER JESSICA © VTM

Vloerder Kenny (31)

Treuzelen staat niet in het woordenboek van deze vloerder. Kenny werkt al 2 jaar voor een kleine zelfstandige in renovaties. Daar is hij een manusje van alles, van het uitbreken tot het weer opbouwen, al is vloeren zijn grootste talent. Zijn zoontje Elias is de zon in zijn leven. Al het harde werk doet hij vooral om hem een mooie toekomst te geven. “De vorige 2 vloerders van het bedrijf deden samen een badkamer op 10 dagen. Ik doe dat helemaal alleen op 5 dagen.”

Volledig scherm VLOERDER KENNY © VTM

Arbeider Stefan (51)

Arbeider Stefan uit Kortessem is de oudste van de bende. Bij De Watergroep gaat hij op pad met zijn team om herstellingswerken uit te voeren aan waterleidingen en om nieuwe leidingen te leggen bij wegenwerken. Door zijn familie wordt hij vaak als hulp ingeschakeld bij verhuizingen en klinkerwerken. Stefan sport bijna dagelijks en bokste in het verleden nog op hoog niveau. “Mijn motto is: niet nadenken, gewoon doen.”

Volledig scherm ARBEIDER STEFAN © VTM

Magazijnier Nancy (32)

Nancy is afkomstig er Neeroeteren en is sinds 3 jaar magazijnier bij Scania. Haar job is heel gevarieerd: ze rijdt rond met de heftruck en legt al het materiaal dat bij hen aankomt op de juiste plaats. Nancy is in april moeder geworden van een eerste dochtertje samen met haar vriendin. Naast haar kersverse gezin, brengt ze ook veel tijd door met haar tweelingzus. “Ik ben een echte strever, maar ik ben wel altijd degene die zorgt voor de goede vibes.”

Volledig scherm MAGAZIJNIER NANCY © VTM

Spoorwegarbeider Olivier (28)

Olivier is in het dagelijkse leven al vier jaar spoorwegarbeider bij Infrabel. Voor hij bij de sporen begon, heeft hij een jaar bij defensie gewerkt. Dat was één van zijn kinderdromen. In zijn vrije tijd doet hij vooral aan bodybuilding. Olivier is een echt familiemens en droomt van een finale met zijn ouders naast de lijn als supporters. “Door mijn lichaamsbouw hebben de nieuwe stagiaires in het begin altijd wat schrik voor mij, maar eens ze mij kennen zien ze dat ik een speelse teddybeer ben.”

Volledig scherm SPOORWEGARBEIDER OLIVIER © VTM

Verhuizer Nik (35)

Nik heeft een zelfstandig verhuisbedrijf ‘Magnus Movers’ en werkt vooral in het centrum van Antwerpen. Zijn job is fysiek zwaar, dus in zijn vrije tijd wil hij zich vooral ontspannen. Momenteel is hij helemaal mee met de ‘padel-hype’ en geeft hij ook lessen hierin. Magnus is getrouwd met Sarah en samen hebben ze een dochter Amante. “Verhuizen is elke dag heffen en sleuren. De mensen trekken soms grote ogen als ik alleen een wasmachine de trap op draag”

Volledig scherm VERHUIZER NIK © VTM

Hoofdinspecteur Dasy (44)

Dasy is hoofdinspecteur bij de lokale politie van Schilde. Al van jongs af aan wist ze dat ze bij de politie wou werken omdat ze niet graag stilzit. In haar vrije tijd doet ze aan crossfit en traint ze haar uithouding door af en toe een trailrun te lopen. Xander, haar zoontje, komt bovendien altijd op de eerste plaats. “Tegen niemand zeggen dat ik 44 jaar ben! Ik doe er alles aan om de veroudering te vertragen.”

Volledig scherm HOOFDINSPECTEUR DASY © VTM