Van ‘Queer Eye’ tot ‘Queer as Folk’: met deze titels kijkt u helemaal Pride-proof

TVBrussel hing in mei al trots de vlaggen uit, de rest van de wereld volgde in juni en in augustus beleeft de Scheldestad met ‘Antwerp Pride’ traditioneel haar LGBTQ+-hoogmis. Maar een 15-jarige jubileum-editie met alle toeters, bellen, binders en pailletten is niet compleet zonder een even kleurrijk en inclusief tv-lijstje. Want ook vanop de bank kunt u zich vergapen aan op en top queer reeksen die beroeren, ontroeren, entertainen en informeren. Dat de optocht niet zomaar een bandeloos feestje is, maar begon als een opstand voor gelijke rechten en vrijheden leert u in de documentairereeks ‘Pride’ op Disney+. Waarna shows als ‘Queer as Folk’ op STARZPLAY, ‘Our Flag Means Death’ op Streamz en ‘It’s a Sin’ op VRT NU u met een lach en een traan de mensen achter het acroniem tonen.

‘Queer as Folk’ (STARZPLAY)

23 jaar nadat het Britse origineel van Russell T Davies heel wat conservatief stof deed opwaaien en 17 jaar nadat de Amerikaanse remake er een einde aan breide, is ‘Queer as Folk’ terug voor z’n derde incarnatie. De reeks kreeg een moderne update en verhuisde z’n decor van Pittsburg naar New Orleans waar we kennis maken met een handvol nieuwe protagonisten die allesbehalve heteronormatief zijn, noch beschaamd om dat expliciet te tonen. De reeks gaat van start met een behoorlijk heftige twist waarbij een schietpartij in een nachtclub het leven van de kliek op z’n kop zet. Bereid u voor op heel wat verhaallijnen die traumaverwerking, vriendschap, liefde, coming-outs op latere leeftijd en persoonlijke groei aanpakken zonder daarbij de onverbloemde seks- en masturbatiescènes over het hoofd te zien, natuurlijk.

‘The L-Word: Generation Q’ (Streamz)

Nog zo’n klassieker die onlangs een heropleving kende is het Amerikaanse lesbische drama ‘The L-Word’. Vanaf z’n debuut in 2004 betekende de reeks een culturele openbaring voor vrouwen die van vrouwen houden. Net zoals in het origineel volgt deze sequel de levens van een groep lesbiennes, maar net als bij ‘Queer as Folk’ werd de cast een stuk inclusiever gemaakt om een breder beeld van de gemeenschap op te hangen. Wat niet slecht is, gezien het origineel niet altijd even netjes omging met de B’s en de T’s van het ‘LGBTQ+’-acroniem. De reeks, die te bekijken is op Streamz, speelt zich af tien jaar na het origineel en paart vertrouwde personages als Bette, Alice en Shane aan een nieuwe generatie queers die allen tezamen hun onverbloemde, rommelige leventjes leiden in het steeds diverser maar ook duurder wordende Los Angeles. U zocht nog wat lichtvoetig lesbisch escapisme? Deze twee -weldra drie- seizoenen hebben genoeg soapy drama om u een tijdje zoet te houden.

‘Queer Eye’ (Netflix)

Over escapisme gesproken, wie wil wegdromen bij een stevige portie wereldverbeterende feelgood kan terecht bij ‘Queer Eye’ op Netflix. Deze succesvolle realityreeks is een moderne reboot van ‘Queer Eye for the Straight Guy’ waarin vijf experten (beter bekend als ‘the Fab Five’) hun expertise over voeding & wijn, interieurdesign, persoonlijke hygiëne, lifestyle & cultuur en styling toepassen om het bien-être van een nobele onbekende -de zogenoemde held van de aflevering- aanzienlijk te verbeteren. Deze Emmy-bekroonde reeks zorgt altijd weer voor een pakkende kennismaking met deelnemers van alle mogelijk achtergronden, identiteiten, seksualiteiten en huidskleuren. De show telt intussen zes seizoenen, maar een zevende -waarvoor de vijf experten naar New Orleans zullen trekken- is al onderweg en belooft weldra nog meer tranentrekkerig plezier voor de ganse (gekozen) familie.

‘It’s a Sin’ (VRT NU)

Haast en spoed zijn zelden goed, tenzij we het hier over ‘It’s a Sin’ hebben, dat z’n laatste dagen ingaat op VRT NU. Binge deze vijf levensveranderende afleveringen met andere woorden NU of u zult het zich achteraf rijkelijk beklagen. Deze HBO Max-reeks van ‘Queer as Folk’-bedenker Russell T Davies en met ‘Years & Years’-zanger Olly Alexander in de hoofdrol, vertelt het verhaal van een handvol jonge homoseksuele studenten die tijdens de aidscrisis in de jaren 80 gaan samenwonen in Londen. De afleveringen verlopen over een periode van tien jaar en laten zien hoe de levens van deze losbandige, geëmancipeerde vrienden steeds meer beheerst wordt door aids en hoe de ziekte akelig dichtbij komt. De reeks werd overladen met lovende kritieken en wisselt vertederende en hartverscheurende scènes af aan een tempo dat sowieso om extra zakdoeken vraagt.

‘Pride’ (Disney+)

Vraagt u zich af waar pride begon en waarom het zo belangrijk is? Dan kunt u heel wat antwoorden vinden in deze zesdelige documentairereeks op Disney+. Dit audiovisuele lappendeken vol historische mijlpalen en keerpunten volgt zes decennia van LGBTQ+-geschiedenis in de Verenigde Staten door de lens van zeven regisseurs die weten waarover ze spreken. Aan iedere aflevering, die telkens een andere eeuw beslaat gaande van de jaren 50 tot de jaren 2000, geven ze allen hun eigen creatieve invulling. Hoewel de aanpak en toon sterk verschillen van regisseur tot regisseur is de reeks wel toegewijd om zo volledig mogelijk het spectrum van het LGBTQ+-leven te onderzoeken. Naast lesbische, biseksuele en transgender pioniers komen ook de strijd om huwelijksgelijkheid en de evolutie van transrechten en -identiteiten door de decennia heen aan bod. Dit alles overgoten met de vertelstem van Angelica Ross, die we kennen uit de overigens ook heel aanbevelenswaardige Ryan Murphy-reeks ‘Pose’ op Netflix.

‘Our Flag Means Death’ (Streamz)

Volop queer op z’n eigen manier is deze HBO Max-reeks ‘Our Flag Means Death’ op Streamz. Deze worp van David Jenkins, dat losjes gebaseerd is op waargebeurde feiten, vertelt het verhaal van Stede Bonnet (Rhys Darby) een naïeve aristocraat die z’n stabiele leventje overboord gooit om een zachtaardige piraat te worden. Tijdens dit proces ontmoet hij de beruchte Blackbeard (Taika Waititi), een bad boy die z’n bloeddorstige reputatie wil afgooien. Vergezeld door Stedes olijke bende aan onervaren piraten, beleeft het paar vreemde avonturen en worden ze uiteindelijk verliefd. Dit is het soort show dat u aanvankelijk op het verkeerde been zet, maar gaandeweg uitgroeit tot een wonderlijk festijn met ‘n ensemble vol gevoelige mannen, stoere vrouwen en sterk non-binair scheepsvolk en dat bovendien het verhaal vertelt van twee personages van middelbare leeftijd die zichzelf en elkaar ontdekken, wat te midden van een zee aan homoseksuele liefdesverhalen over jonge mensen, een hele verademing is. Al zullen de verrukkelijke decors en kostuums u vrijwel meteen weer van die adem beroven. Het blijven nu eenmaal piraten.

Tijd over? Je leest alles over streamen in onze Kijkgids.

