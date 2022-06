Van platte komedie tot bejubeld prijsbeest: dit zie je deze week op Netflix, Disney+ en Streamz

NETFLIX

‘The Umbrella Academy’, Seizoen 3 - vanaf 22 juni op Netflix’

The Umbrella Academy, met Elliot Page.

De Emmy-genomineerde reeks over een disfunctionele superheldenfamilie is terug. ‘The Umbrella Academy’ werd bedacht door My Chemical Romance-zanger Gerard Way en verscheen aanvankelijk in graphic novels, waarna het concept werd opgepikt door Netflix. De show is intussen al aan een derde seizoen toe. Slagen de helden er dit keer weer in om het einde van de wereld te voorkomen? Opvallend: in dit seizoen zien we voor het eerst Elliot Page na zijn transitie. In de eerste seizoenen vertolkte hij een vrouwelijk personage, genaamd Vanya. In dit nieuwe seizoen werd de plot aangepast zodat hij vanaf nu een mannelijk personage kan spelen. Zo veranderde Vanya in Viktor.

‘Man vs Bee’ - vanaf 24 juni op Netflix

Rowan Atkinson in 'Man vs Bee'.

Nee, het is niet ‘Mr. Bean’, maar het heeft er verdomd veel van weg. In deze nieuwe, Britse, bijna volledig stille komedie van Netflix zien we hoe acteur Rowan Atkinson in de huid van een zogenaamde house sitter kruipt. Iemand die voor een bepaalde tijd op het huis van iemand anders past door er te gaan wonen. Tijdens die periode krijgt hij het aan de stok met een bij. Zij fixatie om het insect te doden zorgt voor heel wat hilariteit.

DISNEY+

‘Rise: A Family of Champions’ - vanaf 24 juni op Disney+

'Rise: A Family of Champions'

Nadat ze van Nigeria naar Griekenland geëmigreerd waren, lukte het Vera en Charles Antetokounmpo nauwelijks om te overleven en hun vijf kinderen te onderhouden, en leefden ze onder continue dreiging van deportatie. Terwijl hun oudste zoon nog bij familie in Nigeria woonde, deed het gezin wanhopige pogingen om het Griekse staatsburgerschap te verkrijgen. Ze werden echter bij elke stap tegengewerkt. Als ze niet samen met de rest van het gezin souvenirs verkochten aan toeristen op de straten van Athene, speelden de broers basketbal bij een lokaal jeugdteam. Ze waren laatkomers in de sport, maar ontdekten hun grote basketbaltalent en werkten hard om sporters van wereldklasse te worden. Met behulp van een agent werd Giannis in 2013 geselecteerd voor de NBA. Dit veranderde niet alleen zijn leven, maar dat van zijn hele familie.

STREAMZ

‘D5R’, seizoen 11 - vanaf 22 juni op Streamz

D5R

De populaire jongerenreeks blijft een hit en komt met een elfde seizoen. D5R is een realistische fictiereeks over vijf jongeren die elkaar kennen van school, maar ook daarbuiten onafscheidelijk zijn. Hun levens, karakters en verhalen zijn uit het leven gegrepen.

In het elfde seizoen ontmoet Kyra (Liandra Sadzo) de pleegouders van Bram en ontdekt zo een andere kant van hem. Het vertrouwen van Leyla (Angela Jakaj) wordt zwaar op de proef gesteld. Amber (Jamie-Lee Six) staat alleen in een heftige beslissing, maar gelukkig is Wout (Sander Provost) nooit veraf. Hij steunt ook Vincent (Thijs Antonneau) die een groot verlies verwerkt. De vrienden komen dichter dan ooit bij elkaar.

Maya Vanderbeque (als Nora) en Günter Duret (als Abel)

Wanneer Nora naar het eerste leerjaar gaat, ziet ze dat haar grote broer Abel op de speelplaats wordt lastiggevallen. Terwijl haar vader wil dat ze spreekt, wil haar broer dat ze zwijgt. Nora hoopt vooral nieuwe vrienden te maken, waardoor ze voor een verscheurende keuze staat. Een meeslepende duik in het niet zo onschuldige leven op school. De film ging vorig jaar in première op het filmfestival van Cannes, werd internationaal overstelpt met lovende reacties en was ook de Belgische Oscarinzending dit jaar.

