Van ‘Nonkel Jef’ tot ‘SOS Piet’: CAZ 2 wordt VTM GOLD en brengt de grootste VTM-klassiekers

Zo gaat het bijvoorbeeld om fictiereeksen zoals ‘Ons Geluk’ en ‘Diamant’, maar op VTM GOLD zullen ook sitcoms zoals ‘Bompa’ en ‘Nonkel Jef’ te zien zijn. Daarnaast is er nog plaats voor enkele legendarische entertainmentprogramma’s zoals ‘Het Mooiste Moment’, ‘De Planckaerts’ of ‘Wie Ben Ik?’.

“Vanaf 1 maart vervangt VTM GOLD het huidige CAZ 2. Die zender bereikt nu al een vast publiek met Vlaamse klassiekers en lokale VTM-reeksen zoals ‘Nonkel Jef’, ‘Zomerrust’ en ‘Slisse & Cesar’. Ook bij VTM GO merken we een grote populariteit voor onze memorabele programma’s. In 2020 waren die trouwens goed voor meer dan 10 miljoen views. We merken dat de honger naar nostalgisch entertainment groot blijft, en daarom bundelen we op VTM GOLD voortaan de beste programma’s uit de rijke VTM-geschiedenis”, aldus Dirk Lodewyckx, algemeen directeur TV, Streaming en Radio.