Van ‘Minx’ tot ‘Schitt’s Creek’: met deze hilarische series vult u de leegte die ‘Friends' nalaat, weer op

Hilarisch, hartverwarmend en hitsig. De HBO Max-reeks ‘Minx’ heeft dit voorjaar z’n start niet gemist. Niet in het minst omwille van z’n fixatie op het mannelijke lid, iets wat in de show in alle maten, kleuren en gewichten voorbijkomt. Logisch ook, want de reeks vertelt het verhaal van het eerste blootblad voor vrouwen aan het begin van de jaren zeventig. Aan de touwtjes trekt Joyce, een feministe pur sang, die eigenlijk gekant is tegen het ordinaire imago van pornoboekjes en erotische magazines. Maar om haar progressieve en kwalitatieve artikels over abortus en verkrachting binnen het huwelijk te slijten, moet de onderneemster nu eenmaal op zoek naar een verpakking die appetijtelijk genoeg is om een breed lezerspubliek over de streep te trekken. Ze slaat de handen in elkaar met pornokoning Doug (Jake Johnson) en de twee zijn vertrokken voor een vertederende vriendschap en professionele samenwerking die op dezelfde feelgoodleest geschoeid is als reeksen zoals ‘Ted Lasso’.

‘Schitt’s Creek’ (VRT MAX)

Weinig reeksen die zo bovenaan ons lijstje van ‘opbeurende series voor tijdens de donkere maanden’ staan als ‘Schitt’s Creek’. Deze Canadese sitcom gemaakt door Eugene Levy (‘American Pie’) en zoon Dan Levy telt in totaal zes seizoenen en vertelt het verhaal van de stinkend rijke familie Rose die al hun rijkdom verliest en noblesse oblige moet verhuizen naar ‘Schitt’s Creek’, een troosteloos dorpje dat ze ooit als grap kochten. De familie moet haar intrek nemen in een miezerig motel en wennen aan een leven zonder geld of privacy. De reeks was aanvankelijk een matig succes, maar nadat Netflix het over de grote plas oppikte, ging de belangstelling door het dak. In 2020 brak de reeks het record door als eerste serie de zeven belangrijkste Emmy’s weg te kapen. Voorlopig staan enkel de eerste twee seizoenen online bij VRT MAX en dit overigens voor een beperkte tijd. Hopelijk kan daar, mits collectieve druk, snel verandering in komen.

‘The Good Place’ (Netflix)

In de foute plaats belanden en er uiteindelijk een beter mens van worden, is eveneens de moraal in deze unieke, hilarische Netflix-topper ‘The Good Place’. Daarin schittert Kristen Bell als Eleanor Shellstrop, een vreselijk egoïstische vrouw die per abuis in de ‘Good Place’ terecht komt na haar dood, een zeer exclusieve hemelachtige plek die ontworpen en gerund wordt door een architect genaamd Michael (Ted Danson). Wanneer Eleanor vermoedt dat ze per vergissing naar dit hiernamaalsparadijs werd gestuurd, moet ze haar ethisch onverantwoord verleden zien te verbergen terwijl ze hemel en aarde beweegt om een beter mens te zijn. De reeks, die uit vier seizoenen bestaat, kreeg lovende kritieken voor de manier waarop het ethiek en filosofie op een creatieve en humoristische manier verkent. Plot en verloop evolueren aanzienlijk naarmate de seizoenen vorderen, maar de grote meeneemwijsheid is dat moraliteit niet in één definitieve score te gieten valt, maar dat mensen ook na hun dood hun goedheid kunnen verbeteren.

‘The Flight Attendant’ (Streamz)

Ook ‘The Big Bang Theory’ zal vanaf één oktober niet langer beschikbaar zijn op Netflix, al kunt u dan wel gewoon naar Prime Video verkassen voor uw vaste portie nerdy wetenschappers. Indien u vooral kijkt om Penny aan het werk te zien, dan kunt u evengoed afstemmen op Streamz voor de twee seizoenen van ‘The Flight Attendant’. In dit zwartkomische HBO Max-drama speelt Kaley Cuoco Cassie Bowden, een in wodka gemarineerde stewardess die op een dag in een Thais hotel wakker wordt naast haar overleden onenightstand (Michiel Huisman). Met een kanjer van een black-out moet Cassie aan de hand van een stortvloed aan flashbacks, hallucinaties en door alcohol veroorzaakte aha-momenten op zoek gaan naar de puzzelstukken om dit moordcomplot op te lossen alvorens ze zelf als hoofdverdachte nummer één achter de tralies belandt.

‘Abbott Elementary’ (Disney+)

Het was de meest getweete show tijdens de uitreiking van de Emmy’s deze maand. En dat om twee redenen: omwille van de sensationele ontvangstspeech van actrice Sheryl Lee Ralph, die met het beeldje van beste ondersteunende komedieactrice aan de haal ging. En omdat bedenkster Quinta Brunson haar trofee voor beste script voor een komedieserie in ontvangst moest nemen met het lompe gewicht van een onbeschofte Jimmy Kimmel aan haar voeten. ‘Abbott Elementary’ toont Brunson als een enthousiaste lerares die haar stinkende best doet om de leerlingen van een ondergefinancierde school in Philadelphia te ondersteunen. De vele chaotische momenten worden echter vastgelegd door een documentaireploeg, waardoor de reeks dezelfde werkvloercapriolen verkent als ‘The Office’. Het eerste seizoen telt in totaal dertien afleveringen van telkens 23 minuten, maar wees vooral niet te spaarzaam op uw binge-gedrag, want een tweede seizoen zal elk moment uit de bus komen vallen.

Meer streamingtips nodig? Je leest er alles over in onze Kijkgids.

LEES OOK: