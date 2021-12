Van Lapland tot Marokko: Sergio Herman trekt met bekende gezichten op culinaire roadtrip

Elke reis neemt Sergio Herman een andere gast mee die net zo gepassioneerd in het leven staat als hij. Samen met Jeroen Meus, Regi Penxten, Kürt Rogiers, Ella Leyers, Wim Lybaert, Axel Daeseleire en Nederlandse actrice Anna Drijver reist Sergio over de grens op zoek naar inspirerende verhalen, fantastische belevenissen en unieke ingrediënten. Sergio Herman ging ook op reis met Marco Borsato, maar door de schandalen die er de laatste tijd de ronde doen over de zanger, is het nog niet beslist of die aflevering effectief zal uitgezonden worden. “De opnames dateren van eind deze zomer. Op dat moment was er nog geen sprake van enige aangifte tegen hem. We blijven de zaak op de voet volgen en zullen later beslissen of deze ene aflevering al dan niet op antenne komt”, laat VTM weten.