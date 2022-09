Van K3 tot DAAN: ‘Liefde voor Muziek’ gaat dit keer voor een ‘clash der muziekgenres’

“Een clash der genres”. Zo omschrijven de makers van ‘Liefde voor Muziek’ de artiestenkeuze voor het nieuwe seizoen. De mix van genres, van rock tot electro en meezingers voor het erg jonge tot wat oudere publiek, moet opnieuw unieke en verrassende covers opleveren. Dat deze aanpak werkt, bewees Margriet Hermans, met ‘Lekker blijven hangen’, haar versie van ‘She’s After My Piano’, de hit van 2 Fabiola, waarmee ze de ‘Zomerhit’-trofee wegsleepte. En afgelopen weekend zelfs mocht optreden in ‘De Zevende Dag’.

Buitenbeentje

Volledig scherm Daan © VTM

K3 noch Metejoor moeten nog voorgesteld worden en zijn evidente keuzes voor ‘Liefde voor Muziek’. Voor DAAN is dat niet zo. Met Indie, electro of rock lijkt hij een buitenbeentje. Hij stond weliswaar ooit nog op het podium van Tien Om Te Zien met ‘Geen Franse Wagens Meer’, werd de favoriet van de alternatieve scene met de experimentele rockband Dead Man Ray en scoorde solo monsterhits als ‘Swedish Designer Drugs’, ‘Housewife’ en ‘Victory’. “Tijd voor iets vrolijk en zot, dacht ik. Zeker na de voorbije corona-jaren. Dus waarom geen Liefde voor Muziek dit jaar? Met Jeroen Swinnen, de orkestleider, heb ik net een straf nieuw album opgenomen en ook de andere muzikanten ken ik al jaren intens. Dat kan dus alleen maar een muzikaal feestje worden. Bij elke andere artiest die meedoet dit jaar kan ik me ook een eigen ‘Daanse’ interpretatie inbeelden.’

Volledig scherm K3 © VTM

‘Eindelijk’. Dat is het enige woord dat past bij de keuze van Stef Bos betreft. Dit grote icoon van de kleinkunst staat nu al meer dan 30 jaar op de planken met klassiekers als ‘Is Dit Nou Later’, ‘Papa’ en ‘Ik Heb Je Lief’. En ‘Door de Wind’ is en blijft een meezinger. “Mijn weg in de muziek was altijd een avontuur. Mijn richting werd bepaald door mijn intuïtie. En toen Liefde voor Muziek voorbij kwam zei mijn buik: doen!”, lacht Stef.

Volledig scherm Stef Bos © VTM

Wieland? Portland!

‘Wie?’. Dat is dan weer het woord dat past bij Portland, jawel, een Vlaamse groep die tekent voor alternatieve, melancholische rock en pop. Getekend Jente Pironet en Sarah Pepels. Portland haalde in 2016 de finale van Humo’s Rockrally en haalde nadien zowat elk podium van elk festival. “We kijken er naar uit om onze horizon te verruimen en muziek te maken met mensen uit alle hoeken van de muziekindustrie. Uiteraard is het heel interessant om van de andere artiesten een song om te vormen, maar we zijn ook enorm benieuwd naar hoe zij onze muziek naar hun hand gaan zetten. We verheugen ons ontzettend op deze muzikale mengelmoes”, zo melden Jente en Sarah.

Volledig scherm Portland © VTM

Geen onbekende

De veelzijdige Nederlandse singer-songwriter Jaap Reesema is geen onbekende in Liefde voor Muziek. Samen met Regi en Oliva Trappeniers coverde hij in seizoen 6 ‘Kom Wat Dichterbij’, dat een absolute nummer 1-hit werd. “Hoe bijzonder om na mijn guest optreden met Regi solo mee te mogen doen aan het mooiste programma van Vlaanderen! Ik ben super trots en heb héél veel zin in dit mooie avontuur!”, aldus Jaap.

Volledig scherm Jaap Reesema © VTM

Zo vader, zo zoon

Een monument van een familienaam en een klok van een stem, met dank aan de genen van papa Louis. Günther Neefs dus. Vorige eeuw zegde hij zijn job als autoverkoper op en koos voor een zangcarrière. Met succes, want dertig jaar op de planken en vijftien cd’s. Pop, rock, soft-jazz, swing, soul, bigband, ballade en funk doet hij harmonieus samensmelten tot één brok power. “Live zingen met topmuzikanten, dat is waar ik echt van hou. Een muzikale reis, overgoten met zon, lekker eten en nieuwe vrienden met eenzelfde liefde. Zalig! ‘Liefde voor Muziek’ is een speeltuin voor creatieve geesten. Ik kijk al uit naar dit fantastisch avontuur. Natuurlijk ben ik echt benieuwd hoe ze mijn liedjes gaan aanpakken en ben ik even benieuwd naar wat ze van mijn bewerkingen gaan vinden”, maakt Günther duidelijk.

Volledig scherm Gunther Neefs © VTM

‘Liefde voor Muziek’, volgend voorjaar op VTM.

Volledig scherm Metejoor © VTM

LEES OOK

BEKIJK OOK

Volledig scherm Liefde voor muziek - nieuwe kandidaten - aangeleverd door VTM - Daan, Gunther Neefs, Jaap Reesema, K3, Metejoor, Portland, Stef Bos © VTM