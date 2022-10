Van irritante hotelgaste tot pronte Poolse zakenvrouw: 5 x Jennifer Coolidge om achterover te drukken

TVJennifer Coolidge is dezer dagen overal. Deze woensdag ziet u de Amerikaanse actrice aan het werk in haar iconische rol van ‘Stifler’s Mom’ in ‘American Pie: Reunion’ op VTM 2, waarna ze een dag later haar debuut maakt in de nieuwe Ryan Murphy-reeks ‘The Watcher’ op Netflix. Eind deze maand schittert de comédienne dan in het langverwachte tweede seizoen van ‘The White Lotus’ op Streamz , waarin ze opnieuw in de huid kruipt van de egocentrische hotelgaste Tanya McQuoid. Een rol waarvoor de 61-jarige actrice na bijna drie decennia zwoegen haar allereerste Emmy mocht opstrijken. De hoogste tijd om in onze ‘ Kijkgids ’ een streaminglijstje op te dragen aan deze universeel aanbeden blondine.

‘2 Broke Girls’ (Prime Video)

Jennifer Coolidge heeft ontelbare passages gekend in allerlei populaire sitcoms gaande van ‘Frasier’ over ‘Friends’ tot ‘Sex and the City’ en ‘Joey’. Ze had het zelfs bijna geschopt tot één van de vier ‘Desperate Housewives’. Maar in ‘2 Broke Girls’ was Coolidge een blijvertje. Als de Poolse bazin van een poetsbedrijf genaamd ‘Sophie’s Choice’ speelt ze Sophie Kaczynski, een superstijlvolle blondine met een stevig decolleté die haar domicilie heeft vlak boven het appartement van de twee hoofdfiguren Max en Caroline. Zij zijn de twee ‘blutte meiden’ die om den brode werken in een diner in Brooklyn, tevens het hoofddecor van deze reeks, en een interessante vriendschap uitbouwen met hun flamboyante buurvrouw. Coolidge had aanvankelijk een wederkerende rol in seizoen één en werd vanaf seizoen twee een vast onderdeel van de cast. Althans tot seizoen zes, waarna de reeks abrupt van de buis werd gehaald nog voor de verhaallijnen van de show creatief konden worden opgelost.

‘The White Lotus’ (Streamz)

Met de veelbekroonde HBO-reeks ‘The White Lotus’ heeft Coolidge de meest prominente acteerjob uit haar hobbelige loopbaan beet. De actrice zat de laatste jaren carrièregewijs op een dood spoor tot popster Ariana Grande haar in de videoclip van ‘Thank U, Next’ liet opduiken als haar befaamde personage Paulette Bonafonté uit de ‘Legally Blonde’-films. Het zette een culturele herwaardering voor de actrice in gang met als gevolg een rol in deze bovengenoemde satirische dramareeks van Mike White uit 2021. In seizoen één speelt Coolidge Tanya McQuoid, een vrouw van middelbare leeftijd die rouwt om haar overleden moeder en daardoor uitwijkt naar een idyllisch vakantieresort om er de assen uit te strooien en empathische hotelmedewerksters op de zenuwen te werken. Coolidge excelleerde zo hard in die rol dat het haar een eerste Emmy-award opleverde én een ticketje voor het tweede seizoen van ‘The White Lotus’ (vanaf 31 oktober op Streamz) waarin zij als enige van de originele cast haar terugkeer mag maken.

‘Alexander and The Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day’ (Disney+)

Ongeacht hoe klein of hoe groot haar bijdrage ook is, Coolidge maakt er altijd een rol voor de geschiedenisboeken van. Dat bewijst deze komedie uit 2014 waarin Steve Carell en Jennifer Garner een echtpaar met vier kinderen vertolken. Nadat hun derde kind Alexander (11) een dag vol persoonlijke tegenslagen beleeft, wenst hij dat z’n succesvolle medehuisgenoten eens konden voelen wat hij doormaakt. De volgende dag zet dat een reeks aan chaotische gebeurtenissen in gang waarmee de film u van het ene nerveuze uiterste in het andere stort. Met hét hoogtepunt: Jennifer Coolidge in de rol van rijexaminator Ms. Suggs. Haar atypische aanpak zorgt voor zoveel verwarring bij Alexanders oudere broer Anthony dat enkele parkeermeters en een autodeur eraan moeten geloven. Een hilarisch staaltje vakwerk zoals maar één Jennifer in deze business dat kan. De film werd door recensenten grotendeels afgeschoten, maar werd wel een hit aan de bioscoopkassa. Daar zal Coolidge ongetwijfeld voor iets tussen zitten.

‘Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans’ (Streamz)

Toen een jonge Jennifer Coolidge haar acteerdroom besloot na te jagen, hoopte ze uit te groeien tot een dramatische actrice zoals Meryl Streep. Maar wegens harde kritieken op haar uiterlijk en kunnen werd ze in de richting van komische karakteractrice geduwd. Coolidge heeft dan wel ontelbare (bij)rollen gespeeld in de slechtste films die ooit op een scherm werden vertoond, hoe hard de negatieve kritieken ook weerklonken, haar passages werden altijd als een hoogtepunt beschouwd. Een goed voorbeeld daarvan is deze ‘Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans’, een misdaadthriller met Nicolas Cage uit 2009 waarover de meningen ver uiteen liggen, maar waarin Coolidge voor het eerst een dramatische rol op zich neemt. In het verhaal belandt ze in een kattengevecht met het personage van tegenspeelster Eva Mendes. Kijkers zijn het er echter unaniem over eens dat Coolidge qua acteerwerk Mendes een stevig poepje laat ruiken. En dit terwijl ze veel minder schermtijd toebedeeld kreeg.

‘Promising Young Woman’ (Prime Video)

Een schrijnende wraakthriller zou u misschien niet meteen associëren met een vrolijke verschijning als Jennifer Coolidge, maar wie er de filmografie van de actrice op naslaat, weet dat ze niet in één hokje te proppen valt. In deze film uit 2020 die geschreven en geregisseerd werd door Emerald Fennel, speelt Carey Mulligan Cassie Thomas, een briljante studente geneeskunde met een veelbelovende toekomst voor zich. Nadat haar beste vriendin zich van het leven berooft na te zijn aangerand, besluit Cassie wraak te nemen op mannen die misbruik maken van vrouwen. Coolidge kruipt in de rol van Susan Thomas, Cassies moeder. Hoewel de film op tragische wijze de psychologische gevolgen van seksueel misbruik en het fenomeen van schadelijke mannelijkheid verkent, etaleert Coolidge in haar beperkte tijd op het scherm op uitstekende wijze haar komische en dramatische vaardigheden.

