Van ‘I Can See Your Voice’ tot ‘De Schaal van Pascal’: VTM komt met straffe troefkaarten voor en na het wk-voetbal

TVFanatieke tv-kijkers zullen dit najaar goed moeten opletten om geen publiekslievelingen te missen. Het wk-voaetbal in Qatar, mét onze Rode Duivels, dat eind november wordt afgetrapt, zorgt voor heel wat verschuivingen in uitzendschema’s. Al zet VTM de volgende maanden vooral in op bekende en succesvolle programma’s.

Sterke vooravond

Eén heeft een betonblok, met vooral een straf leger oudere kijkers. VTM heeft ook een betonblok. Maar dan gevuld met vooral jonge, commercieel interessante kijkers. PLAY4 gaat dit najaar wat trachten te beuken tegen dat duo-polie, met Gert Verhulst en diens ‘De Tafel van VIER’, maar de zender zelf geeft aan dat dat een werk van lange adem zal zijn. En waarvan het succes niet gegarandeerd is.

Bij VTM wordt trouw ingezet op ‘Lisa’, dat het in het voorjaar opvallend goed deed en inmiddels in gedubde versie zelfs op het Franse TF1 te zien is, gevolgd door ‘VTM Nieuws’, dat de voorbije tien jaar niet beter scoorde, en op ‘Familie’, dat een flinke opfrisbeurt onderging en een flinke boost in de kijkcijfers kreeg. De zender blijft ook in volle wk-geweld trouw aan dit aanbod en hoopt zo, zeker op avonden dat de Rode Duivels niet spelen, heel wat niet voetbalgekke kijkers aan te trekken.

Volledig scherm Lisa © VTM

Succesvolle toppers

De grootste commerciële zender van Vlaanderen zet dit najaar weer voluit op topprogramma’s die hun succes al lang bewezen hebben. Zo is het alweer uitkijken naar de immer hartverwarmende start van ‘Blind Getrouwd’, dat in het tussenseizoen overigens een paar aanpassingen meekreeg. Dat is ook het geval voor ‘The Voice van Vlaanderen’, met weliswaar nog steeds gastvrouw An Lemmens, maar met naast de bekende coachen Koen Wauters en Natalia, nu ook nieuwkomers Mathieu Terryn en Jan Peternoster. En Aaron Blommaert en Gloria Monserez die mee presenteren. De klassieke ‘The Voice’ wordt wel vooraf gegaan door een nieuw seizoen van ‘I Can See Your Voice’, één van de meest opmerkelijke en succesvolle nieuwe muziekprogramma’s van VTM. Aanvankelijk met enige kritiek, maar al snel gebombardeerd tot prima familie-entertainment dat nu een plaats krijgt op vrijdagavond.

Goed nieuws ook voor de fans van ‘Legomasters’. Er komt een nieuw seizoen. Vol nieuwe bouwwerken dus, maar met een nieuwe presentator. Andy Peelman vervangt Kürt Rogiers. Verder komt er ook nieuwe seizoenen van het immer leuke ‘Code van Coppens’.

Eén jaar na de vervanging van Klaasje Meijer door de immer vrolijke Julia Boschman, brengt VTM de docureeks ‘K3 een jaar later’. Verder zijn er de beproefde formules van ‘Helden van Hier’ en ‘Luk Alloo en de Verkeerspolitie’.

Verrassende nieuwkomers

‘De Schaal van Pascal’. Wordt pottenbakken na koken de nieuwe Vlaamse rage? Als het van Pascale Naessens en VTM afhangt zeker wel. Samen met Kurt Rogiers gaat Pascale op zoek naar de beste amateur pottenbakker. Er wordt gestart met 8 super toffe kandidaten die verschillende opdrachten krijgen. Soms is het resultaat bijzonder mooi, soms valt het tegen, maar emoties zijn er steeds... Grote namen uit de internationale keramiekwereld geven raad en jureren én de beste potiers maken kans op een prijs.

Volledig scherm Het jachtseizoen: Jamie-Lee Six, Laura Tesoro en Maarten Cop © VTM

‘Het Jachtseizoen’. Drie jagers, Laura Tesoro, Jamie-Lee Six en Maarten Cox krijgen vier uur de tijd om op jacht te gaan naar bekende duo’s die in opvallend feloranje overalls uit hun klauwen moeten blijven. Uitkijken hoe goed duo’s als Sam Gooris & Sergio Quisquater, Cathérine Moerkerke & Hannelore Simoens, Jens Dendoncker & Jeroen Verdick en Jacques Vermeire & Walter Grootaers dat gaan doen. De duo’s mogen enkel twee liften regelen, maar verder niks. De jagers hebben een minivan en GPS-tracker ter beschikking.

De fictiereeks ‘Billie vs. Benjamin’, zowat het laatste meesterwerk van Tim Van Aelst en diens productiehuis Shelter, kende al een succesvol eerste leven op Streamz, werd bedolven onder internationale prijzen, en krijgt nu nog eens een rode loper op VTM.

Straf terug van (even) weg

En dan is er nog de comeback van twee straffe programma’s. Straks terug van even weg is ‘Beste Kijkers’, met gastvrouw Nathalie Meskens, die een nieuw seizoen van het succesvolle panelprogramma presenteert waarbij grappige filmpjes passeren en de panelleden opdrachten moeten vervullen. ‘Beste Kijkers’ hield er na acht seizoenen en 74 afleveringen mee op in maart 2020, maar krijgt nu een tweede jeugd.

Volledig scherm SOS Piet © rechten vrij

En dan is er nog good old Piet Huysentruyt, de godfather van de tv-koks, die zijn zestigste verjaardag kan en mag vieren met een nieuw seizoentje ‘SOS Piet’, waarbij hij nog eens de klassieke grootste fouten in de Vlaamse keuken de wereld wil uit helpen. Dit keer gaat hij ook op bezoek bij BV’s als daar zijn Andy Peelman en Margriet Hermans om ook hun kookproblemen op te lossen. Huysentruyt maakte achttien tv-seizoenen van SOS Piet, dat in 2013 van het scherm verdween.

Fans van onder andere ‘Andy op Patrouille’, ‘Liefde voor Muziek’, ‘Snackmasters’, ‘Sergio over de Grens’ en ‘Een Echte Job’ moeten tot volgend jaar wachten om een vervolg te zien van hun lievelingsprogramma. Dat is ook het geval voor ‘The Masked Singer’.

