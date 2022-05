Van het fonkelnieuwe ‘Spartacusrun’ tot het tijdloze ‘Tien Om Te Zien’: dit ziet u deze zomer op VTM

VTM laat bij aanvang van de zomervakantie liefst vier ‘nieuwe’ programma’s op u los. Naast ‘Tien om te Zien’, zijn dat ‘Waarheid Durven of Doen’, dat vorige zomer zijn debuut kende, en een nieuw seizoen van ‘Vakantiehuis For Life’. Meest opvallend is evenwel ‘Spartacusrun’, een fonkelnieuw programma waarin twee dozijn BV’s in de modder in de Averboodse velden zullen duiken en tot het uiterste gaan om het bekende Spartacus Run-parcours met 10 spectaculaire hindernissen in de scherpst mogelijke tijd af te leggen. In iedere aflevering leggen twee kandidaten, die min of meer in dezelfde sector actief zijn, het loodzware parcours af. Onder meer Qmusic-presentator Maarten Vancoillie, model en vriendin van Jens Dendoncker Lauren Versnick, ex-wielrenner Francesco Planckaert, influencer Average Rob en presentatrice Laura Tesoro moeten zich onder een prikkeldraad door de modder worstelen, trotseren een steile giga ramp en klauteren in een metershoog net. Bedoeling is uiteraard om dat allemaal om ter snelst te doen. De zes deelnemers die aan het einde van de rit de beste tijd neerzetten, strijden in de finaleweek tegen elkaar in halve finales en de finale. ‘Spartacusrun’ zal vanaf eind juni op VTM te volgen zijn.

Tien om te Zien

Voor een portie Vlaamse muziek zal u niet tot de zomervakantie moeten wachten. Al op zondag 29 mei start ‘Tien om te Zien’, met een nostalgische trip langs de meest memorabele momenten uit de gouden TOTZ-jaren, destijds vanuit Studio Manhattan, in Leuven. Het worden thematische afleveringen in aanloop naar het muzikale feest aan zee in de zomervakantie, met elke week de tien meest memorabele momenten binnen een bepaald thema. En met muzikale grootheden van weleer als The Radios, Get Ready!, Dana Winner, David Hasselhoff, Sam Gooris en Take That.

Vanaf begin juli vervelt het muziekprogramma dan tot ‘Tien Om Te Zien: De Zomer Van’. Na een lange zomerslaap keerde het iconische muziekprogramma vorig jaar met succes terug met wekelijks zo’n 582.000 kijkers. En goed voor een vervolg. Dit keer zullen coryfeeën van toen en sterren van nu de meest memorabele acts uit de jaren 2002 tot en met 2004 herbeleven. Anne De Baetzelier en Willy Sommers worden opnieuw in stelling gebracht. Na ‘De Zomer Van’ volgt dan de enige echte revival van ‘Tien Om Te Zien’. De opnames voor de muziekshow worden op 25, 26 en 27 juli en 1, 2, 8, 9 en 10 augustus ingeblikt. Dit keer op de Zeedijk in Westende, een deelgemeente van Middelkerke.

Volledig scherm Julie Van den Steen presenteert 'Vakantiehuis for life' © VTM

Verlengd wegens succes

VTM zet deze zomer ook in op nieuwe seizoenen van ‘Vakantiehuis For Life’ en ‘Waarheid Durven of Doen’. Beide programma’s scoorden vorige zomer goed en waren zeker in ‘uitgesteld kijken’ toppers en krijgen dus een vervolg. In ‘Vakantiehuis For Life’ mag gastvrouw Julie Van den Steen een vakantiehuis in Durbuy weggeven aan het strafste klussersduo. In ‘Waarheid Durven of Doen’ komen telkens 4 BV’s samen in een zonnige oranjerie waar ze zelf voor het avondeten moeten zorgen en waar ze bovendien pittige vragen, opdrachten en dilemma’s op hun bord krijgen. Beide programma’s worden vanaf eind juli uitgezonden.

“VTM is bezig aan het meest succesvolle jaar in jaren en we willen deze zomer graag op dat elan doorgaan met fijn familie-entertainment”, vertelt een enthousiaste VTM-channel manager Maarten Janssen. “De kijker kan inderdaad meer dan ooit rekenen op VTM voor een stevig shot summervibes op televisie.”

An Lemmens keert terug op VTM 2 met ‘B&B zoekt Lief’ Eind maart beviel ze van haar tweede kind en moest ze noodgedwongen de presentatie van ‘The Voice Kids’ in handen geven van Koen Wauters, maar deze zomer keert de 41-jarige presentatrice terug. Op VTM 2 zal ze het nieuwe programma ‘B&B zoekt Lief’ presenteren. In ‘B&B zoekt Lief’, een Vlaamse remake van de Nederlandse reality-hit ‘B&B zoekt liefde’, gaan Vlaamse B&B-uitbaters die vrijgezel zijn op zoek naar de liefde. Daarom stuurt An Lemmens Vlaamse singles naar de meest idyllische plekken in Frankrijk om in de B&B van hun favoriete uitbater te verblijven. Deze neemt zijn of haar liefdesparcours in eigen handen en beslist zelf wie mag blijven en wie wanneer de B&B moet verlaten. De realityreeks toont hartveroverende en romantische, grappige en amusante, maar soms ook moeilijke en pijnlijke situaties. Een liefdessoap, maar dan in het écht.

