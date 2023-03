Van getatoeëerde elf tot multiversumreddende wasserette-uitbaatster: kersvers Oscarwinnares Michelle Yeoh in vijf streamingtips

TVNa een rugletsel ruilde ze haar balletdroom in voor een Miss World-deelname om dan furore te maken als bikkelharde kungfu-filmster en op 25-jarige leeftijd vervroegd met pensioen te gaan. Gelukkig keerde Michelle Yeoh begin jaren negentig voltijds terug naar de set, want anders had ze deze week nooit als eerste actrice van Aziatische afkomst de Oscar voor beste actrice buitgemaakt. De Maleisisch-Chinese actievedette heeft net zoals haar personage in de Oscar-slokop ‘Everything Everywhere All At Once’ al een multiversum aan levens geleid en in meer film geschitterd dan een gemiddeld Hollywood-acteur voor mogelijk houdt. Hoewel haar vroege werk vooral beschikbaar is via obscure dvd’s hebben we vijf streamingtips verzameld om deze Aziatische leading lady dringend wat beter te leren kennen. Een overzicht!

‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ (Disney+)

Yeoh heeft heel wat actiefilms op haar palmares staan. Haar doorbraakrol kwam er in de martial arts politiefilm ‘Yes, Madam!’ uit 1985. Daarin werd Yeoh gecrediteerd onder haar vroegere naam Michelle Khan. Later schitterde ze onder meer aan de zijde van Jackie Chan en door haar vaardigheid als actievrouw werd ze onder meer gecast als kungfu-expert (‘The Stunt Woman’), Wing Chun-grondlegster (‘Wing Chun’), geheim agente aan de zijde van James Bond (‘Tomorrow Never Dies’) en bovenmenselijke krijgsheldin (‘Crouching Tiger, Hidden Dragon’). Het hoeft dan ook niet te verbazen dat ze een rol aangeboden kreeg in ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’. De Marvel-film uit 2021 is een hommage aan zowel wuxia-drama’s als Jackie Chan-films en zit tjokvol traditionele mythologische elementen van de Chinese cultuur en gevechtskunst. De film vertelt het verhaal van Shang-Chi (Simu Liu), een voormalig huurmoordenaar die een normaal leven wil leiden in de VS maar de strijd met zijn krijgsheer-vader Wenwu (Tony Leung) en tevens bezitter van de Tien Ringen moet aangaan wanneer die Ta Lo, het mythische dorp van Shang-Chi’s moeder, probeert te vernietigen. Michelle Yeoh schittert als Ying Nan, bewaker van Ta Lo en tevens Shang-Chi’s tante.

‘The Witcher: Blood Origin’ (Netflix)

Het was vooral het enorme succes van de romantische komedie ‘Crazy Rich Asians’ dat Michelle Yeoh in 2018 wat nadrukkelijker op de kaart zette, al maakte ze zich daarnaast ook geliefd bij een hele fanbase van scifi en fantasy-liefhebbers. Met dank aan ‘Star Trek: Discovery’ en -meer recent- ‘The Witcher: Blood Origin’. Deze vierdelige prequel van de populaire Netflix-reeks ‘The Witcher’ moet het door z’n plaats in de tijdlijn dan wel zonder Henry Cavill doen -zijn personage is immers nog niet geboren- Michelle Yeoh maakt die afwezigheid wat ons betreft meer dan goed. Het verhaal speelt zich af 1200 jaar voor de tijd van Geralt, Yennefer en Ciri en toont het ontstaan van de eerste Witcher en de aanloop naar de zogenaamde ‘Conjuction of the Spheres’: het moment waarop monsters de wereld van de serie binnensluipen. Yeoh vertolkt Scían, een bekwame krijgster en de laatste overlevende van een nomadenstam van zwaardelven. Ondanks het feit dat de serie een historisch lage score op recensieplatform Rotten Tomatoes meekreeg, loont het wel degelijk de moeite om de 60-jarige Yeoh hier als getatoeëerde elf in actie te zien.

‘Guardians of the Galaxy Vol. 2’ (Disney+)

Het derde en laatste deel van de geliefde ‘Guardians of the Galaxy’-trilogie van James Gunn wordt begin mei in de zalen verwacht. Het is inmiddels al van 2017 geleden dat u Star-Lord en de zijnen het laatst aan het werk zag en daarin maakte Michelle Yeoh aan het einde van de film een memorabele cameo en tevens haar MCU-debuut als Aleta Ogord. Decennia voordat personages als Star-Lord, Gamora en Drax de Guardians of the Galaxy vormden had Marvel Comics namelijk al een ander team met dezelfde naam. Het ging daar om een team van ruimtevaart superhelden bestaande uit Vance Astro, Captain Charlie-27, Martinex T’Naga, Yondu Udonta, Nikki, Stakar Ogord en Aleta Ogord. Aan het einde van de film arriveert Aleta op de begrafenis van Yondu en wordt ze herenigd met haar originele leden. Gunn verklapte dat hij Yeoh had gecast uit liefde voor de Hong Kong-films uit de jaren 90. Een tijdje geleden bevestigde Marvel Studios-baas Kevin Feige dat er extra plannen zijn voor het originele Guardians of the Galaxy-team in de toekomst van het MCU waaronder verdere avonturen voor Aleta Ogord en haar teamgenoten.

‘Boss Level’ (Streamz)

In deze sciencefiction actiethriller van regisseur Joe Carnahan (‘The A-Team’) uit 2021 speelt Frank Grillo een gepensioneerde special forces agent die overlijdt en de volgende dag weer wakker wordt om zijn sterfdag opnieuw en opnieuw te beleven. Hij zit met andere woorden vast in een eindeloze tijdlus waar hij alleen uit kan ontsnappen als hij de aanwijzingen over een geheim overheidsproject kan ontdekken dat het mysterie achter zijn vroegtijdige dood kan ontsluieren. Om die lus te breken moet ie de talrijke meedogenloze moordenaars ontlopen die hem van de waarheid willen weerhouden en krijgt hij daarvoor de hulp van Michelle Yeoh als geoefend zwaardvechtster. Met z’n niet-aflatende actie, videospelachtig opzet en van de pot gerukte script deelt deze film met Mel Gibson en Naomi Watts best wat gelijkenissen met ‘Everything Everywhere All At Once’. Terzelfdertijd is de centrale boodschap van de film om te blijven proberen tot u het ‘boss level’ bereikt een prima samenvatting van de carrière van Yeoh die met haar welverdiende Academy Award nu wel bewezen heeft dat ze een absolute baas is.

‘Everything Everywhere All At Once’ (Prime Video)

Sciencefiction, gevechtskunst, tijdlijnhoppen, superheldengedoe en dolgedraaide scripts: veel van Yeohs bovenvermelde filmografie komt samen in ‘Everything Everywhere All At Once’ en de triomf van die film op de Oscars maakt dat orgelpunt in de carrière van Yeoh alleen nog maar meer magisch. In deze absurde scifi-komedie van Daniel Kwan en Daniel Scheinert kruipt ze in de rol van Evelyn, een Chinees-Amerikaanse uitbaatster van een onsuccesvolle wasserette die de dupe wordt van een eindeloze belasting audit. Net wanneer het haar allemaal te veel wordt, wordt Evelyn in een multiversum gekatapulteerd en moet ze samen met verschillende versies van zichzelf (zo is ze in een andere tijdlijn een -metaknipoog- bekende kungfu-filmster) voorkomen dat een supermacht genaamd Jobu Tupaki het multiversum vernietigt. De film won dit awardseizoen zeven Oscars waaronder die voor beste film, beste regisseur, beste origineel scenario, beste vrouwelijke hoofdrol, beste vrouwelijke bijrol, beste mannelijke bijrol en beste montage, twee Golden Globes, vijf Critics’ Choice Awards, een BAFTA-award, vier SAG Awards en zeven Independent Spirit Awards. Niet slecht voor een film die een opvallend kleinschalige start kende maar gaandeweg dus uit z’n voegen barstte.

