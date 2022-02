Van een redactie uit het verleden tot het leger van de toekomst: dit zie je deze week op Netflix, Disney+ en Streamz

STREAMZ

‘True Crime Belgium: Nacht van de Waanzin’ - vanaf 16 februari op Streamz

Volledig scherm True Crime Belgium © Streamz

‘True Crime Belgium’ is een unieke 16-delige crime-docu-reeks met nagelbijtende Belgische misdaadverhalen, waarvan de harde realiteit de fictie overtreft. De docu-reeks start met de tot elke verbeelding tartende zaak Osman Calli, een koele seriekiller die in 1 nacht zijn vrouw, zijn zus, zijn ex en haar schoonmama in Gent en in Aalst vermoordde. Twee slachtoffers van de nachtelijke raid overleefden de schietpartij. Eén van de twee slachtoffers betrof een vergissing. Deze man is voor zijn leven gekluisterd aan zijn rolstoel. Ze getuigen openhartig in deze dubbele aflevering.

‘Love Sarah’ - vanaf 16 februari op Streamz

Volledig scherm Love Sarah © Streamz

Een romantisch drama van Eliza Schroeder. Wanneer Edee Mathis door verdriet overmand wordt laat ze haar oude leventje voorgoed achter zich. Ze trekt zich in het bos in de Rocky Mountains terug en poogt er op haar eentje te overleven. Terwijl ze zich voorbereidt op het winterseizoen bevindt ze zich plotseling op het randje van de dood. Ze wordt door een jager gevonden en hij verzorgt Edee samen met een lokale verpleegster. In de hoofdrollen zien we onder anderen Celia Imrie, Shelley Conn en Shannon Tarbet.

NETFLIX

‘Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy’ - vanaf 16 februari op Netflix

Volledig scherm jeen-yuhs: A Kanye Trilogy © Netflix

Er is de voorbije maanden - en zelfs jaren - al veel inkt over hem gevloeid, maar nu wil Kanye West zelf zijn verhaal vertellen. Kanye, die tegenwoordig door het leven gaat als ‘Ye’, heeft het echter niet over zijn privéleven. Jammer, want zijn fans willen ongetwijfeld meer weten over zijn scheiding van realityster Kim Kardashian, en de fikse ruzie die hij momenteel met haar aan het maken is. In plaats daarvan krijgen we Ye van zijn beste kant ze zien: als kunstenaar, platenproducent, zakenman en modeontwerper. Een must see voor zijn grote fans. Voor de aanhangers van de tegenpartij brengt Netflix deze maand ook seizoen 9 en 10 van ‘Keeping Up With The Kardashians’ uit op het streamingplatform.

‘Space Force’, seizoen 2 - vanaf 18 februari op Netflix

Volledig scherm Space Force © DIYAH PERA/NETFLIX

Voor wie eens goed wil lachen tijdens de triestige coronatijd is er het tweede seizoen van ‘Space Force’, onder regie van Steve Carell en Greg Daniels. Want ja hoor, ze zijn terug: de komische bende onder leiding van Steve Carrell himself maakt zich opnieuw klaar om de ruimte in te gaan. Of ze doen toch op z’n minst een verdienstelijke poging. De fictieve zesde tak van de Amerikaanse legerdienst doet in opdracht van president Donald Trump hun uiterste best om het onmogelijke waar te maken. Naast Carell zien we ook John Malkovich en Ben Schwarz aan het werk in de hoofdrollen.

DISNEY+

‘The French Dispatch’ - vanaf 16 februari op Disney+

Volledig scherm The French Dispatch © /

Een beetje vergeten tijdens de Oscarnominaties, maar daarom zeker niet minder het bekijken waard. ‘The French Dispatch’, van regisseur Wes Anderson, blikt terug op het verleden. De film brengt een verzameling verhalen tot leven uit de allerlaatste editie van een Amerikaans magazine aan het eind van de twintigste eeuw, in een fictief Frans stadje. In deze prent schittert bovendien een topcast: zo zien we Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Stephen Park, Bill Murray en Owen Wilson.

‘Blackpink: The Movie’ - vanaf 16 februari op Disney+

Volledig scherm Blackpink © AFP

Ze komen helemaal uit Zuid-Korea, maar hun liedjes worden tot in ons land meegezongen. Om nog maar te zwijgen van hun dansjes, want ook die zijn razend populair op TikTok. Wat BTS is voor Koreaanse boybands, is Blackpink voor de meidengroepen. De vier dames werden op korte tijd wereldberoemd. Het is een bikkelharde wereld, die van de K-pop. Dagenlang moeten de piepjonge sterren van het moment trainen, zonder pauze. Maar in ‘Blackpink: The Movie’ tonen Jisoo, Jennie, Rosé en Lisa hun fans precies hoe het er achter de schermen aan toe gaat.

