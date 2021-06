Van een ontvoering door een sekte tot een gijzeling in een hotel: dit waren de strafste seizoensfinales van ‘Familie’

TVVolgens Kürt Rogiers (50) kunnen de ‘Familie’-kijkers vanavond genieten van de “beste seizoensfinale in vijf jaar tijd”. Nochtans hebben de makers van de VTM-soap al vaker straffe stunts uitgehaald in die laatste aflevering voor de zomerstop. Moordpogingen, terroristische aanslagen of een ontvoering door een sekte: bij de Van den Bossches kon het allemaal.

Gijzeling in Hilton-hotel

Een huwelijk in een soap? Dan is er vaak stront aan de knikker. Wanneer in 1997 pater familias Guido Van den Bossche (Karel Deruwe) z’n trouw met Els (Kristine Perpête) wil vieren in het Antwerpse Hilton-hotel, blijkt die luxueuze logeerplek ook het doelwit van een terroristische aanslag. De hele familie wordt vastgebonden in de feestzaal, in het gezelschap van een tikkende tijdbom.

Ontvoering door de sekte van Salomon

Drie jaar later, in 2000 dus, is het opnieuw prijs wanneer Peter (Gunther Levi), Veronique (toen nog vertolkt door Anne Somers), Jan (Jef De Smedt) en Rita (Jacky Lafon) door de sekte van Salomon gegijzeld worden in een mysterieus kasteel. Een volledig van de pot gerukte aflevering waarin de familieleden één voor één schijndood worden gemaakt. En dat allemaal omdat Peter enkele jaren eerder ontsnapt was aan de sekte. Die laatste moet de griezelige confrontatie dan ook bijna met z'n leven bekopen.

Peter wordt neergestoken in Malta

Dat Peter Van den Bossche nog steeds rondloopt in ‘Familie’ is eigenlijk een mirakel, want in de seizoensfinale van 2004 moet de ondernemer opnieuw voor z'n leven vechten. En jawel, weer zijn die snoodaards van de sekte van Salomon de schuldigen. Peter wordt bovendien op een symbolische locatie neergestoken: in Malta, op dezelfde plek waar z'n vader Guido enkele jaren eerder vermoord werd. Oh ja, de veelgeplaagde Van den Bossche zou op die dag ook het jawoord geven aan Trudy (Silvia Claes). Wat een heuglijke dag moest worden, eindigde dus in mineur.

Trudy en Louise worden ontvoerd en Peter wordt neergeschoten

In 2009 is het rijk van de sekte van Salomon definitief uit, maar de familie Van den Bossche heeft intussen een nieuwe vijand gemaakt: Xavier Latour (Eric Kerremans). Die heeft maandenlang aan een sinister plan gewerkt om z’n rivalen definitief uit te schakelen. Opnieuw heeft Peter pech, want hij wordt op het einde van de aflevering neergeschoten. Intussen zijn Trudy en Louise (toen nog vertolkt door Sarah-Lynn Clerckx) gegijzeld in een hele warme kelderruimte, met een glas vergiftigd water voor hun neus.

Amélie wordt neergestoken

Doorheen de jaren hebben alle Van den Bossches wel eens bijna hun laatste adem uitgeblazen. In 2018 is het de beurt aan Amélie (Erika Van Tielen). Zij wordt neergestoken door Veronique, of zo lijkt het toch, want uiteindelijk blijkt haar moeder Marie-Rose (Martine Jonckheere) de dader te zijn. Van je familie moet je het hebben, zeggen ze dan.

Ook de seizoensfinale van vanavond belooft pakken spanning. Slaan de stoppen bij Jonas (David Cantens) definitief door? Waar is Stefanie (Jasmijn Van Hoof)? En kent de rivaliteit tussen Lars (Kürt Rogiers) en Mathias (Peter Bulckaen) een nieuw hoogtepunt? Je ziet het om 20.35 uur op VTM.

