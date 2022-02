Van donker mysterie tot kleurrijke musical: dit zie je deze week op Netflix, Disney+ en Streamz

NETFLIX

‘Pieces of Her’ - vanaf 4 maart op Netflix

Wie zich graag verliest in een spannend boek van Karin Slaughter, zal deze reeks van de makers van ‘Big Little Lies’ zeker kunnen pruimen. Gebaseerd op een roman van de bekende Amerikaanse thrillerschrijfster, is ‘Pieces of Her’ een staaltje tv dat je op het puntje van je stoel zal houden. Jane, een jonge vrouw, is ervan overtuigd dat ze haar moeder door en door kent. Maar dat verandert volledig wanneer ze tijdens een uitstapje naar een winkelcentrum een volledig andere kant van haar te zien krijgt. Eentje vol geweld en gevaar. Hoe meer ze op zoek gaat naar details uit het duistere verleden, hoe meer dodelijke geheimen er naar boven komen. In de hoofdrollen zien we Golden Globe-winnares Toni Collette en Bella Heathcote.

‘The Weekend Away’ - vanaf 3 maart op Netflix

Wanneer haar beste vriendin verdwijnt tijdens een vakantie naar Kroatië, zet Beth alles op alles om te ontdekken wat er gebeurd is. Maar gepaard met elke aanwijzing die ze vindt, wijst op een zeer verontrustend web van leugens en bedrog.

‘True Crime Belgium’ is een unieke 16-delige crime-docu-reeks met nagelbijtende Belgische misdaadverhalen, waarvan de harde realiteit de fictie overtreft. In de zaak Werbrouck-Eyletten beleven we mee hoe een weerloze demente moeder wordt mishandeld door haar eigen dochter en vermoord door diens ex-partner. In deze aflevering gaan we op zoek naar de waarheid en tegelijkertijd focussen we ons ook op oudermishandeling en hoe Myriam Werbrouck en Freddy Eyletten, haar ex-partner, erin geslaagd zijn iedere vorm van externe controle stap voor stap uit te schakelen.

‘The Larry David Story’ - vanaf 2 maart op Streamz

Al meer dan drie decennia is de bekroonde producer/schrijver/komiek Larry David een van de bepalende talenten in televisie. In deze verhelderende tweedelige documentaire praat 74-jarige met vriend/regisseur Larry Charles voor een kijkje achter het spreekwoordelijke gordijn, terwijl David openhartig wordt over zijn persoonlijke en professionele hoogte- en dieptepunten, vanaf zijn bescheiden begin als jongen uit Brooklyn om Amerika’s favoriete misantroop te worden. Tussen het nadenken over zijn hobbelige weg naar succes - en de hitseries ‘Seinfeld’ en ‘Curb Your Enthusiasm’ door, deelt David zijn gedachten over alles, van metafysica tot ouderschap.

‘Our Flag Means Death’ - vanaf 4 maart op Streamz

De unieke nieuwe komedie is (zeer) losjes gebaseerd op de ware avonturen van de 18e-eeuwse piraat Stede Bonnet, gespeeld door Rhys Darby. Nadat hij het schijnbaar gecharmeerde leven van een heer heeft ingeruild voor een roekeloze zeerover, wordt Stede kapitein van het piratenschip Revenge. Worstelend om het respect van zijn potentieel muitende bemanning te verdienen, verandert Stede’s fortuin na een noodlottige ontmoeting met de beruchte Captain Blackbeard, gespeeld door Taika Waititi. Stede en bemanning proberen hun schip bij elkaar te krijgen en het leven op volle zee te overleven.

Tom (Liam Neeson) heeft door middel van zijn loopbaan als bankrover carrière gemaakt. Hier komt verandering in wanneer hij de liefde van zijn leven ontmoet: Annie. Zij werkt als receptioniste bij de opslagfaciliteit waar Tom gestolen geld heeft opgeborgen. Al snel vallen ze voor elkaar, maar dat is niet genoeg voor Tom die zijn naam wil zuiveren. Hij besluit zichzelf aan te geven en het geld in te leveren. Maar dan wordt de zaak aan een corrupte FBI-agent overgedragen. Opeens valt Toms plan in duigen.

DISNEY+

Het verhaal van ‘Fresh’ gaat over Noa, die in een kruidenierswinkel de aantrekkelijke Steve ontmoet en, gezien haar frustratie over datingapps, de gok waagt en hem haar nummer geeft. Na hun eerste afspraakje is Noa smoorverliefd en aanvaardt ze Steves uitnodiging voor een romantisch weekendje weg. Ze ontdekt echter dat haar nieuwe minnaar enkele ongewone lusten verbergt.

‘West Side Story’, maar dan met een frisse invalshoek. Spielberg heeft de musicalklassieker uit 1961 in een nieuw jasje gestoken, met Ansel Elgort als bad boy Tony en de debuterende Rachel Zegler als Maria. ‘West Side Story’ is gebaseerd op ‘Romeo and Juliet’ en vertelt het verhaal van twee geliefden die verscheurd worden tussen twee straatbendes: de Jets en de Sharks. Hoewel ze beiden tot een andere bende behoren, vallen ze als een blok voor elkaar. Met alle gevolgen van dien... Een verrassende en kleurrijke herwerking, met een script van scenario- en toneelschrijver Tony Kushner. ‘West Side Story’ sleepte bovendien 7 Oscarnominaties in de wacht, waaronder die voor ‘Beste Film’ en ‘Beste Regisseur’.

