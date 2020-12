Van ‘Die Hard' tot de musical ‘14-18': het wordt een atypische kerst met typisch tv-aanbod

TVDe feestdagen zien er dit jaar dan wel ietsje anders uit, maar zelfs in uw kleine bubbel kan u opnieuw rekenen op uw grote televisievriend. Met verschillende shows, een flinke portie humor en films voor het hele gezin krijgt u ook in een atypisch jaar een typisch kerstmenu voorgeschoteld. Wij maken voor u een selectie uit wat de zenders in petto hebben.