Van ‘De Bende van Jan de Lichte’ tot ‘De Kampioenen’: dit zijn de 10 meest bekeken reeksen op Streamz

TVCijfers liegen niet, luidt het gezegde. En dus is de start van het nieuwe jaar dé tijd om alles concreet op een rijtje te zetten. Welke reeksen lieten ons niet los in 2020? Uit de lijst van best bekeken series blijkt dat de Streamz-kijker houdt van een goede mix van internationale en Vlaamse series.

De Top 3 bestaat uit VTM-reeksen ‘De Bende van Jan de Lichte’, ‘Fair Trade’ en de Eén-reeks ‘Black-out’. Vooral naar ‘De Bende van Jan de Lichte’ werd uitgekeken door kijkers - de prestigieuze historische reeks gebaseerd op het leven van de gelijknamige volksheld zat al enige tijd in de pijplijn om uiteindelijk op Streamz in première te gaan. VTM-reeks en nieuwkomer ‘Red Light’ staat opvallend genoeg al op plaats 5, terwijl deze reeks nog maar sinds begin december te bekijken is op het platform.

Maar ook internationale series doen het nog steeds opvallend goed: de vierde plaats in de lijst is namelijk voor de HBO-thrillerserie ‘The Undoing’ met Nicole Kidman en Hugh Grant - die ervoor zorgde dat kijkers dit najaar allemaal op het puntje van onze stoel zaten. Andere HBO-series in de top 10 zijn ‘Industry’ (over enkele jonge stagiaires in het veeleisende Britse bankwezen) en ‘Euphoria’ (waarin tiener Rue worstelt met haar verslaving).

De volledige Top 10:

1. ‘De Bende van Jan de Lichte’

Vlaanderen, 18de eeuw. De zoveelste bezetter zuigt het land en zijn bevolking leeg. Jan de Lichte (Matteo Simoni) zal het worst wezen. Tot hij plots een bende leidt en tegen wil en dank uitgroeit tot een held.

2. ‘Fair Trade’

Twee ooit heel idealistische agenten (Kevin Janssens en Ella-June Henrard) zijn in hun carrière steeds verder buiten de lijntjes beginnen kleuren. Zijn ze nog agenten, of ondertussen eerder criminelen?

3. ‘Black-out’

Na de sabotage van een kerncentrale gaat in ons land plots overal het licht uit. Op hetzelfde moment wordt immers de dochter van eerste minister Annemie Hillebrand (Sara de Roo) ontvoerd. Hillebrand geeft Michaël Dendoncker (Geert Van Rampelberg), Hoofd Dienst Anti-terrorisme, opdracht om in het uiterste geheim haar dochter terug te vinden.

4. ‘The Undoing’

Het leven van een New Yorkse therapeute (Nicole Kidman) valt in duigen nadat haar man (Hugh Grant) wordt beschuldigd van moord. Van de makers van ‘Big Little Lies’.

5. ‘Red Light’

Drie vrouwen raken (Maaike Neuville, Halina Reijn en Carice Van Houten) verstrikt in de wereld van mensensmokkel en prostitutie wanneer Esthers man plotseling verdwijnt. Vanuit volledig verschillende werelden, raken de levens van deze vrouwen met elkaar verweven. Ze hebben elkaar nodig om te overleven.

6. ‘De Zonen van Van As’

Frans Van As en zijn zonen zijn samen actief in grond- en afbraakwerken, maar bovenal is het een familie van echte Vlaamse plantrekkers voor wie lijntjes bestaan om er buiten te kleuren.

7. ‘Industry’

Enkele jonge, pas afgestudeerde twintigers zetten alles op alles om een job te krijgen bij een Londense investeerdersbank. De eerste aflevering werd geregisseerd door Lena Dunham (‘Girls’).

8. ‘Dimitri Vegas & Like Mike’

Docu-maker Eric Goens volgde DJ-duo Dimitri Vegas & Like Mike meer dan een jaar de wereld rondL De docu toont niet alleen de gloriemomenten van het duo, maar ook de zware beproevingen en de impact die een carrière als DJ op lichaam en geest heeft.

9. ‘FC De Kampioenen’

De Kampioenen vormen de klungeligste voetbalploeg van Vlaanderen.

Volledig scherm © © VRT - Kris Van de Sande

10. ‘Euphoria’

In Euphoria volgen we het leven van een aantal tieners, gezien door de ogen van Rue (Zendaya), die net uit een afkickcentrum komt, maar al snel blijkt dat ze vooral goed is in het verhullen van haar verslaving.

LEES OOK: