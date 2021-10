Van buitenaardse invasie tot Gwyneth Paltrow’s intiem advies: deze nieuwe streamingtoppers moet je absoluut zien

TV ‘Blind Ge­trouwd’-kandidaten houden maandag reünie in ‘De Jubilee’: Liefde, vriend­schap en veel volle buikjes

22 oktober Alle love birds van de voorbije 6 ‘Blind Getrouwd’-seizoenen verzamelen maandag voor een groots jubileumfeest. Wie is happy single, wie is verliefd, verloofd, getrouwd of in blijde verwachting? We komen het allemaal te weten. “Het is een zaal vol liefde”, zegt ex-kandidaat Nuria.