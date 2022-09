Van ‘Blind Getrouwd’ tot ‘De Tafel Van Vier’: dit zijn de ‘toppers en floppers’ van het nieuwe tv-seizoen

TV Gert Verhulst excuseert zich na wo­ke-discussie in ‘De tafel van vier’: “Het spijt ons als we iemand gekwetst hebben”

De eerste aflevering van ‘De tafel van vier’, die maandag op Play4 te zien was, is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Aan tafel werd er een debat gevoerd over woke, maar het duurde niet lang vooraleer de discussie in kwestie uit de hand liep. Zo is het n-woord verschillende keren gevallen en dat tot groot ongenoegen van de kijkers.

7 september