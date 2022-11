Van bijna-flop tot kijkcijferkanon: de ontstaansgeschiedenis van ‘De Slimste Mens Ter Wereld’

TV Genekt worden door een bloembol en knuffelen met Erik: alles kan in de finalewe­ken van ‘De allerslim­ste mens’

Naar huis moeten na exact één beurt in de finaleweken van ‘De allerslimste mens ter wereld’. Het stond duidelijk niet in het scenario dat nieuwkomer Jelle Cleymans had uitgeschreven. Alles leek dan ook initieel volgens plan te verlopen. Tot Nederlandse bloembollen de zanger nekten, diep in de finale tegen ‘lucky bastard’ Riadh Bahri. Die kon binnen 1 seconde Dendermonde bedenken als Oost-Vlaamse stad beginnend met de letter D. Zo stuurde hij Jelle definitief wandelen. Voor de volledigheid: Kobe Ilsen won opnieuw.

2 november