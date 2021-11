Van 9 naar 1: volg hier live de finale van ‘Belgium’s Got Talent 2021'

TV Een waterpi­stool, de nieuwe single van Merol en wat hulp van Gert en James: dit was 'De Slimste Mens’

Hij had zich goed voorbereid, maar hij was eigenlijk niet echt een partij voor ‘Slimste Mens’-geweld Merol-Lubach. Al had hij toch even de overwinning haast op zak. Niet dus. Niks aan te doen voor Dorian Liveyns, sinds afgelopen zomer echtgenoot van James Cooke. Zelfs aandoenlijke steun en aanmoedigingen van Cooke konden hem - net - niet redden. Wat volgde was een lief ‘I Love You’ vanuit de coulissen geroepen. Arjen Lubach was alweer de winnaar.

