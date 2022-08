Van 9/11 tot Covid-19: zo voorspelden ‘The Simpsons’ al meermaals de toekomst

Volgens Al Jean slaagt de show erin om de toekomst te voorspellen door zowel geluk als het aantal afleveringen. “Eén van onze schrijvers, die de aflevering met Donald Trump als president voorspelde, vertelde me: ‘Als je 700 afleveringen schrijft en je voorspelt niets, dan ben je zeer slecht bezig.’ En hij heeft gelijk want het is net zoals darts. Als je genoeg pijltjes gooit, dan gooi je wel een paar keer in de roos”, aldus Jean. Toch voegde hij er wel aan toe dat hij de onbedoelde 9/11-voorspelling van de show wel heel griezelig vond. “Die van 9/11 was zo bizar. In de aflevering uit 1996, die zich afspeelde in de World Trade Center, was een brochure te zien. Die kostte negen dollar en het nummer elf werd afgebeeld als de WTC-torens.”