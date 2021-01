Valerie De Booser blikt terug op afgelopen jaar: “Ik heb mijn les geleerd”

Dat 2020 een bijzonder jaar was voor Valerie De Booser, staat vast. In januari brak ze met haar echtgenoot, Clouseau-zanger Koen Wauters, na een relatie van 17 jaar. Tel daar de coronacrisis bij, en je weet dat het niet makkelijk geweest is. Maar de mama van twee neemt zich voor om meer te genieten van het leven, vertelt ze in de realityreeks ‘Latem Leven’. “Ik heb mijn les geleerd", blikt ze terug op de voorbije drukke periode. “Na het werk waren er ook nog de kinderen, de honden, een man die veel weg was ... Dat was heavy, hé. Als je lichaam begint te reageren op je drukke leven, besef je wel: ‘Het gaat niet meer.’”