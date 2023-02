VALENTIJNSBINGE. Van kleffe blockbuster tot zalige zelfliefde

TVHet laatste wat we zouden willen is dat u op een dag als vandaag een hartverscheurende keuze moet maken over wat te streamen. Het tweede laatste wat we zouden willen is dat u dit streaminglijstje al helemaal naar links swipet omdat u principieel niet aan Valentijn doet. Of u nu een speciaal iemand hebt om gezellig tegenaan te schuren of lekker een tv-date met uzelf plant: met deze love list komt u gegarandeerd aan uw trekken.

‘Pamela, a Love Story’ (Netflix)

Als u uw hart dit jaar aan iemand wilt verpanden, laat het dan Pamela Anderson zijn. In deze gloednieuwe Netflix-docu geeft het 55-jarige Playboy-icoon zich voor het eerst in haar leven figuurlijk bloot en loodst ze u aan de hand van persoonlijke video’s en dagboeken langs de meest spraakmakende en pijnlijke bladzijden uit haar leven. De docu toont hoe de blondine heel wat misbruik, minachting en mislukte relaties doorstond en daardoor extreem vaardig werd in het bedrijven van zelfliefde én het fabriceren van tegelwijsheden. “Als je gekwetst bent, heb je twee opties: jezelf afsluiten en bitter worden of meer liefhebben en doorzetten”. Of onze persoonlijke favoriet: “Als je je vriendje zijn penis ziet wassen in de gootsteen, is dat een teken dat ie waarschijnlijk een affaire heeft”. Verplicht tv-voer, dit.

‘Liefdestips aan Mezelf’ (GoPlay)

Voor nog meer liefdeswijsheden die al dan niet op een tegel passen -of voorschrijven dat u na de seks moet plassen- moet u bij Gloria Monserez zijn. Zij is dezer dagen de ster van een online jongerenreeks waarin ze als de zoekende Olivia Jacobs tips verzamelt over hoe de liefde werkt. Door haar instabiele jeugd (haar moeder zit in de psychiatrie en haar vader was lange tijd afwezig) heeft Olivia immers een achterstand opgelopen wat de liefde betreft en dat wil ze, samen met steun en toeverlaat Billie, zo snel mogelijk inhalen. De reeks, die visueel maar vooral emotioneel inzoomt op de leefwereld van tieners van vandaag, werd geïnspireerd op het young adultboek van Sylvia Van Driessche en heeft onder meer haar echtgenoot Jelle De Beule in de rangen.

Er bestaat geen snelheidslimiet op de snelweg van de liefde. Maar als uw liefdesbolide actueel in panne staat en u wilt alsnog de adrenaline van een wilde rit voelen, gesp u dan vast voor de film ‘Ambulance’. Deze kleffe blockbuster zit naar aloude Michael Bay-traditie tjokvol dure actie en goedkope uitgangspunten en is er met z’n commercieel aantrekkelijke cast en adrenalinegevoelige regie op gericht om al uw zenuweindjes te doen zwellen van opwinding. De hoofdrollen worden vertolkt door Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II en Eiza González en het verhaal van twee broers die na een bankoverval willen ontkomen met een ambulance werd dan weer afgekeken van de Deense film ‘Ambulancen’. Met z’n ‘The Fast and the Furious’-frivoliteit kijkt deze Amerikaanse adrenalinerush even amusant weg in een gezellige eenpersoonszetel als in een knusse loveseat.

‘John Tucker Must Die’ (Disney+)

Als de liefde u gebroken en wraakzuchtig heeft achtergelaten, dan heeft Disney+ een helende klassieker voor u in petto. In deze romantische komedie uit 2006 lokken drie bedrogen vrouwen hun voormalige minnaar en seriële schuinsmarcheerder John Tucker (Jesse Metcalfe) in de val door hem te koppelen aan een nieuw meisje in de stad. Het is haar missie is om zijn hart te breken en gerechtigheid af te dwingen voor de vrouwen die hij heeft gemanipuleerd, gebruikt en gekwetst. Fun fact: John Tuckers minder coole broer Scott wordt gespeeld door Penn Badgley. Het was zijn eerste grote filmrol voor hij bekendheid vergaarde als Dan Humphrey in ‘Gossip Girl’ en al helemaal wereldberoemd werd als de moordzuchtige stalker Joe Goldberg in de Netflix-hit ‘You’.

Met ‘John Tucker Must Die’ staan de nostalgische poorten wagenwijd open en halen we in één moeite door de Nederlandstalige romcom ‘Costa!’ vanonder het stof. In deze film uit 2001 reist u naar de Spaanse kust en valt u in zwijm voor vier lokale proppers. Wanneer op een dag badgast en buitenbeentje Janet (Georgina Verbaan) in hun schoot landt en ze haar seutige obsessie voor Eurosongliedjes aan de kant schuift om deel uit te maken van hun populaire dansgroep, ontstaat er een hele hoop spanning tussen de professionele fuifbeesten. Een verhaal over seks, vriendschap en verrassende romances. Met naast Daan Schuurmans, Katja Schuurman en wijlen John Wijdenbosch een krokant gebakken Kürt Rogiers in de hoofdrol.

