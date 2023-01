Vakjury van Eurosong 2023 is bekend: YouTube-ster Nikkie de Jager en Noorse winnaar kiezen mee onze kandidaat

TVDe kijkers van Eurosong kunnen binnenkort beslissen wie ons land zal vertegenwoordigen op het grote Eurovisiesongfestival. Maar dat doen zij niet alleen. Ze worden ook geholpen door een vakjury, bestaande uit nationale en internationale Songfestivaltopppers. Niemand minder dan YouTube-ster Nikkie de Jager, host van het Eurovisiesongfestival in 2021 in Rotterdam en oud-deelnemers Jérémie Makiese, Laura Tesoro en Alexander Rybak zullen meebepalen wie onze driekleur zal verdedigen.

Op 14 januari weten we wie België zal vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival in Liverpool. Wordt het Loredana, Chérine, Ameerah, Gustaph, gala dragot, Hunter Falls of misschien toch The Starlings? Het is een vijftienkoppige jury die daar met de kijker mee over zal beslissen. Elf van hen vanuit de backstage, vier op het podium.

Nikkie de Jager

Volledig scherm © ANP

Het eerste jurylid uit het on-stage kwartet is Nikkie de Jager. Al zullen meer mensen haar kennen onder de naam Nikkie Tutorials. De Nederlandse is een wereldberoemde visagiste en heeft een YouTubekanaal met 14 miljoen volgers. Ze werkte al samen met en hoop internationale sterren als Kim Kardashian, Lady Gaga, Adele en Katy Perry. Daarnaast is ze ook een icoon binnen de Songfestivalwereld. Zo presenteerde Nikkie het Eurovisiesongfestival van 2021 in Rotterdam.

Alexander Rybak

Volledig scherm © Brunopress

Een andere internationaal jurylid is de Noor Alexander Rybak. In 2009 won de violist het songfestival in Moskou met het nummer ‘Fairytale’. In 2018 mocht hij ook opnieuw op het podium in Lissabon staan. Rybak is een rasartiest met brede glimlach en zal in Paleis 12 ook zijn viool bovenhalen om ‘Fairytale’ te brengen. Hetzelfde doet ook de Nederlandse songfestivalwinnaar Duncan Lawrence. Hij zal zijn overwinningsnummer ‘Arcade’ brengen in Paleis 12.

Jérémie Makiese

Volledig scherm © AFP

Jérémie stond vorig jaar op het Eurovisiesongfestival in Turijn om onze Belgische driekeur te verdedigen. Dat deed hij nadat hij in 2021 ‘The Voice Belgique' won. Makiese kon met zijn nummer ‘Miss you’ op een negentiende plaats rekenen. “Het is een eer dat ik dit jaar samen met Vlaanderen mag bepalen wie mij zal opvolgen als Belgische kandidaat voor het Eurovisiesongfestival”, vertelt hij.

Laura Tesoro

Volledig scherm © AFP

Ook zangeres Laura Tesoro zal zetelen in de vierkoppige jury. Zij nam voor ons land deel aan het songfestival in 2016 met ‘What’s the Pressure?’. Daarvoor won ze eerst de vorige Eurosong preselecties. Samen met Loïc Nottet, die voor België in 2015 aan het Eurovisiesongfestival deelnam, bracht ze later het nummer ‘Strangers’ uit. Dat Laura een neus heeft voor zangtalent, bewijst ze als jurylid van ‘The Voice van Vlaanderen’.

Jury in de backstage

De andere elf juryleden zullen de liveshow volgen vanuit de backstage. Leden van die jury zijn Laura Govaerts van MNM, Ann Reymen van Radio2, Korneel De Clercq van Radio 1, Thibault Christiaensen van StuBru, zanger en acteur Francicso Schuster uit #LikeMe, delegatieleider voor RTBF op het Eurovisiesongfestival Leslie Cable, auteur van ‘65 jaar België op het Songfestival’ Jasper Van Biesen, journalist André Vermeulen, voorzitter van de officiële fanclub van het Songfestival Stephan Monsieur, muziekcoördinator Els Germonpré en muziekverantwoordelijke bij MNM Many Lammens.

KIJK. Dit zijn de nummers van de kandidaten voor Eurosong 2023.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

