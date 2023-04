Vakbonden VRT boos na opgelegd ‘spreekverbod’ voor personeel openbare omroep

“Hoge bomen vangen veel wind en wees er maar zeker van dat niet iedereen ons dat succes zomaar gunt. Net daarom is het erg belangrijk dat we naar de buitenwereld een rechtlijnig en eenduidig verhaal blijven vertellen. De communicatiedienst heeft hier een uitgekiende strategie rond uitgedokterd, maar die kan enkel werken als we onszelf geen stokken in de wielen steken. En dat doen we helaas wel nu en dan. En om eerlijk te zijn: gewoon te vaak. Door onvoorzichtige uitspraken in gesprekken met journalisten, door vertrouwelijke informatie te delen met externen, door ondoordachte posts op sociale media… ondergraven we vaak zelf het beeld van de sterke mediaorganisatie die we nochtans zijn”, schrijft Delaplace in zijn mail aan het VRT-personeel.

“Ik heb de communicatieploeg gevraagd de richtlijnen ter zake nog eens te updaten en met jullie te delen zodat ze voor iedereen helder zijn. Zodra dat gebeurd is, gaan we er ook wat strenger op toezien”, aldus Delaplace. “Een sterk merk bouw je immers maar door er met zijn allen aan te werken, van kersvers stagiair tot schermgezicht. En voor wie geen zin heeft in lange teksten is hier alvast één gouden regel: communiceren over VRT gebeurt enkel en alleen door of via de communicatiedienst. Voor alle andere gevallen volstaan twee woorden: ‘Geen commentaar.’”

“Angstcultuur bij VRT”

“De collega’s op de werkvloer ervaren dit als het invoeren van zwijgplicht en een spreekverbod”, zegt Wies Descheemaeker van vakbond ACOD. “Bijna iedereen op de VRT is loyaal aan de openbare omroep als instituut. Maar daarbij hoort ons recht op vrije meningsuiting en de plicht om in te grijpen als het verkeerd loopt. De openbare omroep wordt alleen maar beter en wordt alleen maar sterker als we kritisch mogen blijven denken én ons gedacht mogen blijven zeggen.”

“Na de gebeurtenissen van vorig jaar, de vijftig ontslagen en de privatisering van ‘Thuis’, heerst er al een angstcultuur op de VRT”, meent Descheemaeker. “Dit is gewoon een volgende stap in de slechte richting. ACOD-VRT vindt niet dat alle communicatie vanuit de VRT naar buiten door het ‘uitgekiende plan van de dienst communicatie’ moet passeren.”

VRT-woordvoerder Bob Vermeir is het daar niet mee eens. “In elk bedrijf is het de normaalste zaak dat alleen de woordvoerders vragen van journalisten beantwoorden. Interne kritiek kan altijd intern besproken worden. De Integriteitscode is duidelijk dat je je werkgever geen schade mag toebrengen. Dat is trouwens zo in alle bedrijven en dat willen we nog eens onder de aandacht brengen.”

Meerdere conflicten

De VRT ging de voorbije maanden door woelig water. Eerst was er het nieuws rond de afschaffing van het regioblok op Radio 2, vervolgens voerde de omroep een forse besparingsronde door. In diezelfde besparingsronde besteedde de omroep bovendien ook de productie van de populaire soap ‘Thuis’, die tot dan toe door de VRT gemaakt werd, uit aan het productiehuis Eyeworks. Vorige maand lekte ook nog uit dat zo goed als de hele top van de onlineredactie thuiszat na een conflict met de leiding van die redactie. En begin deze maand schreef de nieuwssite ‘Apache’ een artikel over hoe schermgezichten in hun vrije tijd bijklussen. Het deed de kritiek over de commerciële nevenactiviteiten weer oplaaien.