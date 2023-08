Uw week in kijkcijfers: Wim Lybaert flirt met ‘Zomeravonden’ met grens van 1 miljoen fans en muziek scoort op zenders

TV “Jij pelt je frituurs­nacks?!” Eerste discussie tussen Bockie en Mathieu Terryn is een feit in ‘Snackmas­ters’

Bockie De Repper (38) en Bazart-zanger Mathieu Terryn (29) zijn de presentatoren van dienst in het nieuwe seizoen van ‘Snackmasters’. Topchefs zullen hen onder meer de lucifer frituursnack voorschotelen. Alleen... Geraken de twee vrienden het niet meteen eens hoe ze deze op de best mogelijke manier kunnen verorberen. “Als de frituursnack te pellen is, doe ik dat en eet ik eerst het jasje op”, onthult Bockie. Waarna Mathieu ontzet reageert: “Wanneer ga jij ooit opgroeien?”